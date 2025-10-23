Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Las pruebas de ADN confirman que el cadáver hallado en Manises es el de Javi, el desaparecido de la DANA en Pedralba
La Guardia Civil ha ratificado mediante las pruebas que el cuerpo pertenece a José Javier Vicente Fas. 

Coches destruidos y amontonado en las calle de Paiporta, tras el paso de la DANA por Valencia en octubreDavide Bonaldo

La Guardia Civil ha confirmado este jueves, mediante la realización de pruebas de ADN, que el cuerpo que hallaron en la ribera del Túria pertenecen a José Javier Vicent Fas, el hombre de 64 años desaparecido durante la DANA del pasado 29 de octubre en Pedralba. 

Las muestras biológicas fueron tomadas del cadáver durante la autopsia, que se comenzó a practicar este miércoles en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia, apenas un día después de su hallazgo. Después, los agentes las trasladaron hasta el Departamento de Bilogía del Laboratorio central de Criminalística de la Guardia Civil. Y finalmente hoy han dado a conocer los resultados, confirmando que los restos eran de Javi. 

Según ha podido contar la mujer del fallecido, Susana Vidal, quien perdió aquel día no solo a su marido, sino también a su hija, también llamada Susana, ambos se encontraban en una casa de campo que tenían en Pedralba, donde la barranca les cogió de sorpresa. 

El último mensaje que recibió de su marido fue advirtiéndole sobre la situación. "Pasa muchísima agua por delante de casa", le escribió, tal y como recogen en Levante-emv.

