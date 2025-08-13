Las tormentas amenazan con otra jornada de incendios fuera de control en España

La llegada de tormentas con aparato eléctrico este miércoles a amplias zonas del norte y el este peninsular, con intensas rachas de viento y posibilidad de granizo, mantiene en máxima alerta a los servicios de extinción en buena parte de España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que el aumento de la inestabilidad deje chubascos y tormentas en la meseta norte, el nordeste, el sistema Ibérico y los Pirineos, pero en muchos casos sin precipitaciones suficientes para aliviar la sequedad del terreno. Este fenómeno, unido al calor extremo, crea las condiciones idóneas para que cualquier chispa se transforme en un incendio de gran magnitud.

En el resto del país no se descarta la presencia local de chubascos, salvo en el suroeste, donde la previsión descarta lluvias. Galicia y el Cantábrico amanecerán con nubosidad baja y bancos de niebla, mientras que en Baleares se esperan intervalos nubosos y en Canarias, cielos cubiertos en el norte y calima en las islas orientales. El viento soplará flojo en la mayor parte del territorio, aunque se intensificará en el litoral atlántico, el Estrecho y Alborán, y en zonas de tormenta.

A pesar del descenso generalizado de las temperaturas, el calor seguirá siendo intenso en amplias zonas. La Aemet prevé máximas superiores a los 35 grados en la mitad sur peninsular, las depresiones del noreste y áreas de Canarias y Baleares, con picos de 40 en la vertiente atlántica sur. En el Mediterráneo, en Canarias y en esas depresiones del sur las mínimas no bajarán de los 25 grados, lo que dificultará la recuperación de humedad en la vegetación durante la noche. La combinación de calor extremo, baja humedad, viento y descargas eléctricas aumenta el riesgo de que conatos de incendio se conviertan con rapidez en fuegos descontrolados.

La previsión coincide con una situación crítica sobre el terreno: más de una docena de incendios forestales activos, la mayoría concentrados en Castilla y León y Galicia, han obligado a desalojar a más de 5.000 personas y han dejado ya dos muertos. Uno de ellos es un voluntario fallecido en Molezuelas de la Carballeda y el otro, un trabajador de una hípica en Tres Cantos que sufrió graves quemaduras al intentar salvar a sus caballos.

Entre los focos más graves destaca el incendio de Molezuelas, que sigue en nivel 2 y ha forzado nuevas evacuaciones en el sur de León, así como el de Ourense, donde la Xunta ha decretado la emergencia provincial por una oleada de 12 incendios simultáneos y unas 5.100 hectáreas arrasadas. En Andalucía, el incendio de Tarifa, ya estabilizado, obligó a desalojar a más de 1.500 personas y se investiga su origen intencionado, mientras que en Jabugo (Huelva) varios rayos han provocado fuegos en distintos puntos del entorno.

A este escenario se suma la prórroga de la ola de calor que afecta a España desde hace diez días. La AEMET ha retrasado su final al próximo lunes, 18 de agosto, frente a la previsión inicial que apuntaba a este martes. La persistencia de una masa de aire cálido y seco sobre gran parte de la península y Canarias, unida a la elevada insolación, mantiene temperaturas muy superiores a las habituales para esta época del año. Hoy se prevén valores de 36 a 40 grados en buena parte del interior, de hasta 44 en el Guadalquivir y extremos térmicos en la vega del Guadiana.

El calor seguirá siendo intenso los próximos días, con máximas por encima de 40 grados en el cuadrante suroccidental, el valle del Ebro y, a partir del sábado, en puntos de la vertiente mediterránea. Aunque el lunes comenzará un descenso térmico, la AEMET prevé que todavía se superen los 40 grados en las zonas más cálidas.

La ola de calor en Europa

Una cúpula de altas presiones mantiene atrapado el aire caliente sobre gran parte de Europa, disparando los termómetros en países como Francia, Italia y España. Francia vive su segunda ola de calor del verano, con 14 de sus 101 departamentos en alerta roja por temperaturas de hasta 42 grados y otros 64 en alerta naranja. El fenómeno, antes concentrado en el suroeste y el valle del Ródano, se ha extendido a París y al norte del país, con mínimas que no bajarán de 23 o 24 grados. Ciudades como Burdeos (41,6), Angulema (42,3) o Sauternes (42,5) han batido récords absolutos.

En Italia, once ciudades, entre ellas Roma, Milán y Florencia, están en alerta roja con máximas de 38 a 40 grados, mientras que en regiones como Lacio y Toscana se superarán los 40. El Ministerio de Sanidad prevé que el calor alcance su pico entre este martes y miércoles, con un nivel excepcional de temperatura de congelación en los Alpes, entre los 4.500 y 4.800 metros. Las previsiones apuntan a un descenso gradual a partir del 17 de agosto, aunque en el centro y sur del país habrá que esperar hasta el 22 para un alivio significativo.