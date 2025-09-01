Las tres noticias Huff que no te puedes perder este lunes 1 de septiembre

Aterriza como puedas. Eso es lo que le ha pasado, casi literal, a Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Su avión sobrevolaba Bulgaria y tuvo que aterrizar de emergencia por supuestas interferencias rusas en el GPS. Tocó bajar y sacar mapas de los de toda la vida, como detalla Ana Beatriz Micó.

El avión en el que viajaba Von der Leyen tuvo que aterrizar de emergencia debido a interferencias rusas en el GPS "Este incidente subraya la urgencia del actual viaje de la presidenta", ha afirmado la portavoz de la Comisión Europea, Arianna Podesta, tras conocerse la información, adelantada por el 'Financial Times'.

Y el 1 de septiembre es el día de la vuelta a la rutina por excelencia, pero también de mirar hacia lo que queda de año. Eso es lo que ha hecho Javier Escartín, que hace repaso de todas las asignaturas pendientes del Gobierno en este inicio de curso político, desde los Presupuestos hasta la reducción de la jornada laboral.

Pedro Sánchez estará, por cierto, en el Telediario de la noche de La 1. Lo entrevistará Pepa Bueno y en El Huff te contaremos todos los detalles.

Además, este lunes, en el que cientos de medios se han sumado a una acción global contra el asesinato de periodistas en Gaza, Carmen Rengel nos cuenta los esfuerzos de la prensa palestina por contar al mundo lo que ocurre.

Y quizá hoy en tus reencuentros comentes sobre la canción de Sergio Ramos; Marina Prats nos trae quién está detrás de esta Cibeles y de su videoclip, que ojo, es gente muy potente.