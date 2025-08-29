Las tres noticias Huff que no te puedes perder este viernes 29 de agosto

¡Es viernes! Aunque la actualidad nunca para... Mañueco es uno de los protagonistas del día por sus explicaciones por la gestión de los incendios; lo cuenta todo Javier Escartín.

Mañueco elude hablar de errores en su gestión de los incendios y pide no sacar rédito político: "Eran fuegos incontrolables" El presidente de Castilla y León se enorgullece de su operativo antiincendios, pero se abre a un diálogo "social" para mejorar la prevención y aprobará un proyecto de decreto para tener más limpios los montes.

Además, Diego Alonso trae hoy un tema para explicar bien qué es el Open Arms, este barco que tanto enfada a Abascal, y qué va a hacer durante los dos meses que estará en aguas canarias.

En el apartado musical, Marina Prats se ha escuchado la primera el nuevo disco de Sabrina Carpenter y nos lanza este análisis sobre el empoderamiento sexual de la cantante: ¿está buscando la mirada masculina o sacarle las vergüenzas al patriarcado?

Ahora mismo se está cocinando la Huffetera de esta noche de Héctor Juanatey... avanzamos que va sobre vivienda, así que será necesaria su mala leche habitual.

Y para este fin de semana, no os perdáis todos los temas que estamos preparando: incendios, Ucrania, por qué hay covid en agosto, la nueva era de Taylor Swift, la Alcarazmanía o por qué hemos pasado un verano sin canción del verano. Y no, la cantinela de Henry Méndez no cuenta.