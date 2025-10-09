Le despiden al verle dar clases de boxeo estando de baja por tener muy dañado el hombro: lo recurre al verlo injusto

Un hombre que se encontraba de baja laboral al padecer un intenso dolor en el hombro fue sorprendido impartiendo clases de boxeo en un centro deportivo pese a estar en la referida situación de incapacidad temporal.

Ante lo ocurrido, la empresa para la que trabajaba, Industria de Turbopropulsores S.A.U., decidió despedirle por motivos disciplinarios al haber cometido faltas laborales de carácter muy grave, como "fraude, deslealtad o abuso de confianza" y "simulación de enfermedad o accidente".

Pese a que el caso parecía un despido disciplinario de manual (estar dando clases de boxeo no es lo más recomendable para recuperarse de una lesión en el hombro), el trabajador consideró injusta la decisión de la empresa y la recurrió ante la justicia.

Tal y como recoge Confilegal, el Juzgado de lo Social nº9 de Bilbao desestimó la demanda del individuo y declaró como procedente el despido. Sin embargo, el trabajador no se quedó ahí y recurrió la decisión judicial ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Y, como era previsible, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco también le ha dado la razón a la empresa. En la sentencia se señala que el hombre "impartió una clase de boxeo de prueba de 1 hora aproximada de duración, ejecutando posturas y realizando movimientos de simulación de golpes propios de tal disciplina". Esos movimientos fueron repetidos dos días después en una nueva clase de boxeo.

Además, en la sentencia se destaca que en esa clase posterior, el trabajador sufrió un golpe tras el que admitió "andar jodido del hombro". En concreto, el hombre expresó lo siguiente: "Ahora no me duele mucho, por ejemplo. Pero si empiezo, luego a la noche llego a casa y lo tengo destrozado".

Teniendo en cuenta esos hechos, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictaminado que practicar boxeo durante la baja médica es una actividad "incompatible con el proceso de recuperación", lo que se trata de una transgresión de la buena fe contractual que justifica el despido disciplinario.