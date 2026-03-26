Epicuro, filósofo: "No eches a perder lo que tienes deseando lo que no tienes; recuerda que lo que ahora tienes estuvo una vez entre las cosas que solo esperabas"

Epicuro es uno de los pensadores griegos más influyentes de la historia.

Vivimos obsesionados con el tener o desear más que el ser, y filósofos griegos como Epicuro ya lo advertían. Aunque suene a tópico, es vital para una vida plena el disfrutar de lo que se tiene, más que anhelar lo que no se tiene. La sociedad exige y tú te exiges tener esas zapatillas de último modelo, ese coche o esa casa, pero, una vez que la posees, tu cerebro pide más.

La frase de Epicuro adquiere todo el significado: "No eches a perder lo que tienes deseando lo que no tienes; recuerda que lo que ahora tienes estuvo una vez entre las cosas que solo esperabas". La frase de Epicuro apunta directamente a uno de los problemas más persistentes del ser humano: la insatisfacción constante. Según el filósofo, no es la falta de cosas lo que nos hace infelices, sino la incapacidad de valorar lo que ya tenemos.

Qué quería decir Epicuro



Epicuro defendía que la felicidad no depende de acumular más, sino de reducir los deseos innecesarios. En su pensamiento, hay tres tipos de deseos:

Naturales y necesarios (comer, descansar).

Naturales pero no necesarios (lujos, excesos).

Ni naturales ni necesarios (estatus, poder, riqueza ilimitada).

El problema surge cuando los dos últimos dominan. Entonces, el deseo se vuelve infinito y la satisfacción imposible. Muchas de las cosas que hoy das por hechas fueron, en el pasado, objetivos o aspiraciones. Olvidarlo genera frustración.

Una crítica al deseo constante

Epicuro no propone resignación, sino equilibrio. No se trata de no querer nada, sino de no depender emocionalmente de lo que no tienes.

Porque el mecanismo es repetitivo: deseas algo, lo consigues, te acostumbras, dejas de valorarlo y vuelves a desear otra cosa. Este ciclo, si no se controla, impide cualquier sensación estable de bienestar.

¿Tiene sentido hoy esta idea?



La psicología moderna ha estudiado algo similar bajo el concepto de adaptación hedónica: las personas tienden a acostumbrarse rápidamente a mejoras materiales o logros, volviendo a su nivel base de satisfacción.

Esto explica por qué subidas de ingresos no garantizan mayor felicidad a largo plazo y logros personales pierden impacto con el tiempo. La comparación constante genera insatisfacción: es un concepto básico de la psicología y un problema recurrente en las personas.

Aplicado al presente, el mensaje es que valorar lo que tienes no es conformismo, lo que es una forma de evitar la frustración crónica. Permite tomar decisiones sin dependencia emocional; no elimina el deseo, pero lo coloca en su sitio.

Epicuro no está en contra de aspirar a más. Advierte de algo más básico: si no eres capaz

de valorar lo que ya tienes, tampoco lo serás cuando consigas lo que deseas. Y eso convierte la búsqueda constante en un problema, no en una solución.

La vida y pensamiento de Epicuro

Epicuro fue un filósofo griego que convirtió la filosofía en una medicina del alma: vivió de forma sencilla con sus discípulos en el Jardín de Atenas y defendió que la felicidad está en el placer sobrio, la amistad y la ausencia de miedos.

Nació en Samos hacia el 341 a. C. en una familia ateniense modesta, estudió filosofía desde muy joven y se formó en el atomismo de Demócrito, en oposición al platonismo. Fundó escuelas en Mitilene y Lámpsaco y, hacia 306 a. C., abrió su famosa escuela del Jardín en Atenas, donde convivía con sus discípulos y donde, a diferencia de otras escuelas, entraban también mujeres y esclavos.

Pasó sus últimos años escribiendo cartas y tratados breves (como la Carta a Meneceo) y murió en Atenas en 270 a. C., rodeado de sus amigos, según el relato de Diógenes Laercio.

En cuanto al pensamiento, para Epicuro el bien supremo es el placer, pero entendido como placer estable y sobrio, no como desenfreno: mejor placeres simples, duraderos y que no traen dolores posteriores. Distingue entre deseos naturales y necesarios (comer, abrigarse, amistad), naturales pero no necesarios (refinamientos, lujos) y ni naturales ni necesarios (poder, fama, lujo extremo); la sabiduría consiste en satisfacer bien los primeros y recortar los otros.

Adopta un universo materialista y atomista: todo son átomos en el vacío, sin fin ni propósito trascendente; los dioses, si existen, viven apartados y no intervienen en los asuntos humanos. Cree además que la amistad es uno de los mayores bienes: vivir rodeado de amigos sabios vale más que la riqueza o el poder.