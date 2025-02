Llevan un año divorciados: la mujer recibe un paquete del exmarido y al abrirlo rompió a llorar

Es la historia de una madre, en China, que se llevó la sorpresa de su vida cuando estaba en uno de los peores momentos. "Hace un año, mi ex marido y yo nos divorciamos. Ambos creían que la otra parte era la causa de todos los problemas. Y pensé que mi vida personal mejoraría, pero hace 3 días, me envió un paquete. Lo dejé debajo de la mesa sin pensar en abrirlo hasta el tercer día que lo abrí y me di cuenta de que ambos habíamos hecho algo mal”, ha contado en las redes sociales.

Después de divorciarse de su marido, el señor Li, esta mujer ha permanecido con su hijo de 8 años en medio de que la vida caótica y complicada, pero haciendo todo lo posible para cuidar a su hijo sola, tanto en el estudio como en la rutina diaria.

Sin embargo, algo ha ocurrido de repente que le ha hecho ver la luz y que ha dado un vuelco a su historia de amor y a su situación. Hace unos días recibió un paquete de su ex marido. No llevaba ningún mensaje y lo dejó debajo de la mesa porque pensó que no contenía nada de valor.

Pero, cuando la señora Li abrió finalmente el paquete, encontró que en el interior una grabación de una conversación entre el ex marido y su hijo, además de algunos de los dibujos que había hecho su hijo e incluso una lista de cosas con los deseos del niño. En particular, había una carta que su hijo escribió en secreto: “Quiero que mamá y papá dejen de pelearse”. Esas palabras fueron como un cuchillo afilado que le atravesó el corazón, no podía dejar de llorar.

"Quiero que mis padres sonrían y coman juntos", añadía el pequeño. Este mensaje dijo que la mujer se diera cuenta, según relató después, de que el verdadero resultado de su pelea con su ex marido fue el herir a su hijo. Porque, después del divorcio, ella pensó que cuidar completamente al niño compensaría el problema. Pero en realidad, según afirmó, se olvidó de que su hijo necesita amor y una relación cálida de ambas partes.

Los psicólogos recuerdan que la relación entre los padres tiene un impacto profundo en el desarrollo de un niño. Aunque los progenitores se divorcien, los niños todavía desean una familia en la que sienten amor y seguridad. Aunque ya sabemos que esto no siempre es posible.

La cuestión es que esta historia de Li ha provocado mucho debate en las redes sociales, ya que hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos en caliente y que quizás son equivocadas por razones diversas. Mientras mucha gente ha simpatizado y compartido experiencias similares, otras personas están empezando a recordar sus propios errores como padres y a contarlos en las redes.

La conclusión es que, en casos como éste, los psicólogos nos recuerdan que debemos tener en cuenta que lo más importante es comprender las emociones y necesidades profundas de nuestros hijos, así como que se puede construir una fuerte conexión emocional con él, porque el divorcio no significa el fin de la vida familiar, sigan o no juntos como pareja. Porque los padres siguen siendo los pilares emocionales más importantes para los niños. Si los padres no pueden comunicarse y cooperar, los niños crecen sintiéndose inseguros y faltos de amor, lo que puede provocar heridas que perduran en ellos durante su edad adulta.