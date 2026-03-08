Lo compraron en un lote y tardaron dos años en darse cuenta: el zafiro de 3.563 quilates y 255 millones de euros descubierto por casualidad

Al pensar en piedras preciosas, a las personas se les viene a la mente inmediatamente el diamante. Sin embargo, el rubí, la esmeralda y el zafiro también son considerados gemas. Socialmente, estas joyas se asocian con la riqueza y la elegancia.

El medio alemán, Welt, por medio de uno de sus más recientes artículos, comparte la anécdota de unos propietarios quienes en el 2023 compraron un lote de alhajas en Sri Lanka, al sur de Asia.

Dos años después de dicha compra, los dueños se dieron cuenta de que tenían bajo su poder una piedra excepcional. Se trata de un zafiro estrella púrpura de 3.563 quilates evaluado en aproximadamente 255 millones de euros.

Según el gemólogo Ashan Amarasinghe, es el zafiro estrella púrpura natural más grande del mundo. Presenta un patrón de asterismo claramente visible, en forma de estrella, y seis rayos. "Es algo especial en comparación con todas las demás piedras", afirmó Amarasinghe.

La "Estrella de la Tierra Pura"

La gema se denomina "Estrella de la Tierra Pura" y pertenece a un grupo del mismo nombre, cuyos miembros prefieren permanecer en el anonimato por razones de seguridad.

Uno de los propietarios declaró que la gema fue descubierta específicamente en una mina de gemas cerca de la ciudad de Ratnapura, conocida como la 'ciudad de las joyas'. Los zafiros de Sri Lanka son famosos por su color, claridad y brillo únicos.

Cabe recordar que los zafiros están compuestos de mineral corindón. Su dureza es excepcional, 9 en la escala de Mohs, nombrada así por el mineralogista Friedrich Mohs, justo después del diamante y, por lo tanto, es sumamente perdurable. Químicamente, está formado de óxido de aluminio, con pequeñas impurezas de otros elementos que determinan su color.

Este tipo de piedras suele simbolizar lealtad, sabiduría y constancia. El medio teutón afirma que los dueños están dispuestos a vender la gema, pero aún no se ha concretado ninguna transacción.