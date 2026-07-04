Julia Otero compara los mensajes de Trump con los de la derecha española y llega a esta contundente conclusión

La periodista y presentadora de 'Julia en la Onda', Julia Otero, ha querido comparar en su último programa el discurso de la derecha española sobre las elecciones con los mensajes que habitualmente suele realizar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Trump, ese tipo que cuando gana, gana, y cuando pierde, es que le han robado las elecciones. Por cierto, ¿les suena el estribillo? Efectivamente, en España, esta semana han empezado a cantarlo. El trumpismo es el más contagioso de los virus", ha comentado la comunicadora en su programa, donde también ha querido destacar que la popularidad del republicano es cada vez más baja en el país.

"Lo curioso es que la demoscopia de Gallup ha confirmado que nunca el orgullo de ser norteamericano estaba menos representado. Solo el 31% confiesa su "pride" nacional. Hace 10 años, casi el 80% presumía de su país. ¿Qué les ha pasado a los ciudadanos de USA? Pues les está pasando Donald Trump por encima, como una apisonadora", ha señalado la periodista.

Para Otero, una muestra de esta decadencia y de la pérdida de poder del estadounidense se puede comprobar en el interés por demostrar a toda costa, y paradójicamente, lo que vale a través de la ostentosidad y la grandilocuencia. "Casualmente, la celebración de los 250 años coincide con el declive de su poder y la decadencia moral de su presidencia. Y claro, cuanto menos poder, más cañones y más arco de triunfo y más salón de baile con columnas neoclásicas y, por supuesto, mucha más testosterona", ha agregado la misma.

250 años de la Independencia de los Estados Unidos

Las palabras de Otero se producen justo este 4 de julio, cuando se cumplen 250 años de la Independencia de los Estados Unidos y de su nacimiento como nación. Se espera que durante esta jornada se celebren diversas actividades al aire libre (pese a la ola de calor que sacude al país), así como desfiles y espectáculos de fuegos artificiales.

"Igual no sabemos fechas clave de la historia de España, pero lo del 4 de julio americano sí que lo sabemos porque nos lo ha puesto Hollywood desde el biberón. La celebración no será tanto por todo lo alto como por todo lo MAGA. Mucha bandera, patria, desfiles y saludo de cañones", ha destacado finalmente Otero.