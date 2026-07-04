Francis Tolu, campeón mundial de pizza acrobática: "Me levanto todos los días a las 7.30 de la mañana sin despertador y casi siempre como un plato de pasta"

Francis Tolu es un español que ha logrado coronarse como campeón de pizza freestyle, una disciplina en la que se utiliza masa de pizza para realizar actuaciones acrobáticas que son valoradas por los jueces de competición.

En concreto, Tolu se ha hecho con el título de acrobacia en la categoría 'masters' de la edición 2026 de los World Pizza Games y ha logrado cuatro triunfos en el Campeonato Mundial de Pizza.

El campeón mundial de pizza acrobática, que trabaja en la pizzería que su familia regenta en el municipio valenciano de Alginet, ha concedido una entrevista al medio de comunicación británico The Guardian en la que ha detallado cuál es su rutina diaria. Entre otras cosas, ha contado que "me levanto todos los días a las 7.30 de la mañana sin despertador y casi siempre como un plato de pasta".

"No sé si será porque me he hecho mayor, pero cada vez duermo menos. Por muy cansado que esté, no suelo dormir más de seis horas, y tiendo a despertarme sin despertador. Es como si tuviera un reloj interno. Llegas tarde a casa y tu cuerpo está sobreexcitado por el trabajo. Tardas un rato en conciliar el sueño. Nunca me acuesto antes de la 1 de la madrugada, duermo mis seis horas y ya estoy despierto", ha asegurado Francis Tolu.

Respecto al pizza freestyle, Tolu ha expresado que "es mi pasión. Está relacionada con mi trabajo, pero me ha proporcionado las mayores alegrías de mi vida. Hay algunos movimientos básicos, pero luego desarrollas tu propio estilo y tu sello personal, y eres capaz de sorprender a los jueces o al público en tus espectáculos. Mi principal sello distintivo es jugar sobre la mesa".

"Llevo 25 años perfeccionando mis habilidades, desde que hice un curso con acróbatas italianos. Empecé a competir en 1999. He logrado cosas que ningún pizzero del mundo ha conseguido, y estoy muy orgulloso de ello", ha destacado el español.