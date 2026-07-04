Nuevo varapalo para Javier Milei: un juez prohíbe salir de Argentina a su exjefe de Gabinete

El presidente de Argentina, Javier Milei, recibe la Medalla de Honor de la universidad privada CEU San Pablo durante una visita a Madrid.

Nuevo golpe para Milei. La Justicia argentina ha ordenado prohibir la salida del país de Manuel Adorni, quien hasta hace una semana ocupaba el cargo de jefe de Gabinete del presidente Javier Milei. La medida ha sido dictada por el juez federal Ariel Lijó dentro de una investigación que también alcanza a la esposa y al hermano del exfuncionario.

La causa gira en torno a un presunto delito de enriquecimiento ilícito. El magistrado analiza la evolución del patrimonio de Adorni y trata de determinar si existe una justificación para el incremento de sus bienes. Entre los aspectos que se investigan figuran sus gastos habituales, varios viajes realizados en los últimos años y la compra de inmuebles en Buenos Aires, además de las diferencias detectadas en sus declaraciones patrimoniales.

Según la investigación, Adorni realizó desplazamientos a destinos como Aruba y otros lugares dentro y fuera de Argentina utilizando vuelos privados. Los investigadores también revisan los registros migratorios del exjefe de Gabinete y del periodista Marcelo Grandio desde comienzos de 2023 para reconstruir sus movimientos durante ese periodo.

La compra de un apartamento y una vivienda en la capital argentina es otro de los puntos bajo examen. Esas propiedades fueron incorporadas a la declaración patrimonial de Adorni después de que el caso saliera a la luz públicamente, un hecho que ahora forma parte de las diligencias judiciales.

Además de la investigación por el supuesto incremento injustificado de su patrimonio, el exjefe de Gabinete también está siendo investigado en otra causa relacionada con un posible tráfico de influencias. En ese expediente se analizan contratos entre la televisión pública y una productora vinculada a Marcelo Grandio, así como adjudicaciones entre empresas estatales y una consultora propiedad de Bettina Angeletti, esposa de Adorni.

La decisión del juez supone un nuevo revés para el Gobierno de Javier Milei, ya que afecta a uno de los dirigentes que hasta poco formaba parte de su círculo más cercano. Mientras la investigación continúa avanzando, la Justicia busca esclarecer si existieron irregularidades en la gestión y en el patrimonio del exresponsable del Ejecutivo.