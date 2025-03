Los alemanes se apiadan del "perro más triste de Mallorca" y se unen a la petición de auxilio de su refugio de animales

Una organización privada de bienestar animal de Son Reus, en Mallorca, llevó a cabo recientemente una iniciativa solidaria que ha traspasado fronteras, y desde Alemania se han hecho eco de la noticia.

Según informaron desde el medio alemán Mallorca Magazin, la historia de un pastor alemán de nombre Max, que se encuentra en estos momentos -y tras dos años-, en el centro animal 'Peluditas', ha conmocionado a miles de personas por su situación.

Y es que, la historia de Max no deja de ser como la de cualquier otro perro que se encuentra en un perrera esperando a ser adoptado, pero los tintes dramáticos de cómo llegó al lugar, han dotado a la historia de un componente emotivo que ha removido lo más profundo de todos, ya que fue abandonado a sus suerte y por fortuna pudo ser recogido por miembros del centro.

El pasado 8 de marzo expusieron a Max junto a otros 30 perros durante dos horas para que fuesen adoptados de forma urgente. La iniciativa también tuvo como colaborador al Ayuntamiento de Palma, que formó parte activa del espectáculo para la adopción

"Max simplemente fue abandonado y por eso acabó en nuestro refugio de animales", dijo Miguel Elvira, portavoz de la asociación privada protectora de animales al medio Mallorca Magazine. "La gente no debería comprar un animal si no puede cuidarlo y luego abandonarlo", afirmó. "No son juguetes ni mercancías, son seres vivos que sienten, sufren y necesitan amor y respeto", declaró.

Además, destacan que "es sociable y simplemente tiene un carácter noble”, aseguró Elvira. “La gente debería adoptar a sus mascotas”, afirmó Elvira.