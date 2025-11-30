Los amigos de las dos menores halladas muertas en Jaén apuntan a un posible acoso escolar

El entorno de las dos adolescentes de 15 y 16 años encontradas sin vida la madrugada del sábado en un parque del centro de Jaén asegura que ambas habían sufrido episodios de acoso escolar en los últimos meses, según explicaron amigos y compañeros a la agencia EFE.

La Policía Nacional mantiene que, según las primeras conclusiones, la muerte de las jóvenes se debió a un suicidio. Sin embargo, no ha confirmado si sufrieron bullying, ya que el caso permanece bajo secreto de sumario y continúan las investigaciones. Durante la inspección inicial no se apreciaron signos de violencia externa y, por el momento, los agentes no consideran que haya terceras personas implicadas.

Un amigo de una de las chicas declaró al diario El País que una de ellas arrastraba problemas de acoso en su antiguo instituto, en el barrio de El Valle, una situación de la que “no se había recuperado”. El mismo joven sostiene que la otra menor atravesaba también dificultades similares. Él mismo participó en las tareas de búsqueda junto a familiares cuando las dos adolescentes desaparecieron.

Las fallecidas, nacidas en Jaén y de origen familiar colombiano, estudiaban en el Instituto San Juan Bosco, cuyo equipo directivo ha expresado su profundo pesar por la pérdida de ambas alumnas. El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial hasta el martes y ha convocado un minuto de silencio mañana a mediodía, gesto que también se repetirá en el centro educativo.

La conmoción en la ciudad se agrava tras otro caso reciente: el fallecimiento el pasado día 10 de un joven de 16 años que también se quitó la vida en su domicilio. A este contexto se suma el suceso ocurrido en Sevilla en octubre, cuando la menor Sandra Peña, de 14 años, se suicidó en un caso que está siendo investigado por presunto acoso escolar.

Las autoridades recuerdan que las personas que atraviesen situaciones de riesgo o quienes detecten señales de alarma en su entorno pueden contactar con el teléfono 024, operativo las 24 horas, o llamar al 112 en caso de emergencia inmediata.