Los arqueólogos descubren una misteriosa figura humana en el templo más antiguo del mundo

Un descubrimiento en Göbekli Tepe, el complejo arqueológico más antiguo conocido del mundo, ha dado a los investigadores una nueva perspectiva sobre las creencias y rituales de la Edad de Piedra temprana. En septiembre de 2025, los arqueólogos vieron figura humana incrustada en la pared de uno de los templos más emblemáticos de este sitio prehistórico, datado en alrededor de 12.000 años.

Göbekli Tepe, un conjunto de estructuras monumentales ubicadas en el sureste de Turquía, cerca de la ciudad de Şanlıurfa, fue descubierto en 1994 por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt. Desde su descubrimiento, el sitio ha cambiado por completo la comprensión de las primeras civilizaciones humanas, al demostrar que existían complejas prácticas religiosas mucho antes de lo que se pensaba.

La figura hallada, que muestra la cabeza y el torso completos, pero carece de las piernas, fue localizada entre las estructuras principales B y D, conocidas por sus columnas de piedra caliza en forma de T, cubiertas con detallados relieves de animales. La estatua fue encontrada tendida sobre la pared, lo que ha llevado a los arqueólogos a especular que podría haber sido parte de un ritual religioso, tal vez una ofrenda votiva o incluso una representación de un "guardián sagrado" que velaba por las ceremonias religiosas en el templo.

El ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy, dio a conocer el hallazgo, destacando su importancia en la comprensión de las prácticas espirituales de las comunidades neolíticas. "La figura humana en Göbekli Tepe es un indicio de que los humanos tenían un rol activo en los rituales religiosos de la época, algo que hasta ahora se desconocía", comentó.

Lo que hace importante este descubrimiento es que las figuras humanas son una rareza en Göbekli Tepe, un sitio predominantemente adornado con representaciones de animales salvajes como zorros, serpientes y jabalíes. Los investigadores creen que la posición de la figura no es casual, y podría tratarse de una ofrenda simbólica o una estatua que marcaba un punto clave dentro de los rituales espirituales del lugar.

La localización de este hallazgo coincide con un momento de intensas restauraciones en el sitio, que también incluyeron el refuerzo de la Estructura C, utilizando técnicas de construcción que imitan las de los antiguos habitantes del lugar.