Los detectives descubren que alguien vende billetes falsos y las pistas conducen a la puerta del cobrador: despido fulminante

Fraude en el transporte público italiano. Un cobrador de billetes se ha llevado un tiempo vendiendo pasajes falsos y robando una importante cantidad de dinero. Así lo recoge el diario italiano Fan Page, que informa que la empresa de transportes tuvo que contratar a unos detectives para desvelarle.

Tal y como reza la publicación, tras reunir las pruebas y trasladarlas a la Justicia, la sección de Trabajo del Tribunal de Nápoles aprobó el despido del empleado. Además, rechazó su apelación, confirmando plenamente la plena legitimidad del despido.

De este modo, la sentencia confirmó, finalmente, la gravedad del comportamiento del trabajador, que consistía en la venta de billetes de viaje falsificados o alterados con fines de lucro personal; manipulación de equipos de la empresa y la entrada no autorizada de desconocidos en la taquilla.

Los hechos se han producido concretamente en una de las estaciones de la ciudad de Nápoles y el juez encargado del caso "sancionó la plena usabilidad y corrección de los controles defensivos establecidos por la empresa, incluidos los organismos de investigación, considerándolos necesarios para determinar delitos que dañan los activos de la empresa".

Por su parte, la filial de transporte de la Región de Campania, EAV, ha declarado que se encuentra "plenamente satisfecha con la decisión y las razones de la sentencia, que certifican inequívocamente la corrección del camino tomado para suprimir fenómenos que, aunque aislados, dañan gravemente la imagen de la empresa y la confianza de los ciudadanos".

En declaraciones recogidas por el medio de comunicación, el presidente del Consejo de Administración de la empresa, Umberto De Gregorio, reitera que "no habrá tolerancia hacia conductas fraudulentas o infieles". "Esta sentencia judicial representa un paso fundamental en la estrategia de recuperación y transparencia que la Autoridad lleva a cabo con determinación", agrega. Asimismo, opina que "confirma que la actividad de vigilancia y prevención de delitos continuará sin cesar para garantizar a los usuarios y la credibilidad del Transporte Público Campania".