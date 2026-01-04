Los equipos de rescate hallan el cadáver de Fernando Martín, el español desaparecido en el naufragio de Indonesia

El Equipo de Búsqueda y Rescate de Indonesia (SAR) traslada el cuerpo de una de las victimas de un naufragio en Labuan Bajo

Los equipos de rescate de Indonesia confirmaron este domingo que han recuperado los restos sin vida del español Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, mientras continúa el operativo para tratar de localizar a los dos menores aun desaparecidos en el naufragio el pasado 26 de diciembre.

"En base en los resultados del proceso de identificación realizado por la Policía y el Hospital de Labuan Bajo, podemos afirmar que se trata de (...) Fernando Martín, de 44 años", dijo en un vídeo Fathur Rahman, el oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) que coordina la misión.

Se trata del segundo cadáver hallado por los equipos de búsqueda en la zona, después de que los rescatistas recuperaran el lunes el cuerpo sin vida de una menor española, hija de la esposa de Fernando.

Los restos de Martín fueron encontrados a las 8:47 de esta mañana hora local (00:47 GMT) por un barco de la Policía, a unas 1,13 millas náuticas del lugar donde el pasado 26 de diciembre naufragó el barco turístico en el que viajaba junto a su mujer y cuatro menores.

Dos de las españolas -Andrea Ortuño, esposa de Fernando Martín, y una niña hija de la primera- fueron rescatadas tras el accidente.

Tras hallar hoy el cadáver, las autoridades de Indonesia extendieron hasta el miércoles la búsqueda de los otros dos menores españoles desaparecidos, un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño. Ambos habían contraído matrimonio recientemente.

El barco de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20.30 hora local del 26 de diciembre (12.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

Por su parte, la Policía ha abierto una investigación para tratar de determinar si la tripulación cometió alguna negligencia que provocara el accidente.