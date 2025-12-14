Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Los físicos descienden a 1.500 metros bajo tierra en busca de los componentes básicos que faltan en el universo
Sociedad
Sociedad

Los físicos descienden a 1.500 metros bajo tierra en busca de los componentes básicos que faltan en el universo

Desde 2021, el experimento ha estado recogiendo datos con un objetivo claro: detectar las esquivas partículas que formarían la materia oscura.

Daniel Cáceres Garriga
Galaxia espiral brillante en el espacio profundo con estrellas centrales y distantes brillantes en el universo
Galaxia espiral brillante en el espacio profundo con estrellas centrales y distantes brillantes en el universoGetty Images

A más de un kilómetro y medio bajo tierra, lejos del ruido del mundo y del bombardeo constante de la radiación cósmica, la ciencia sigue persiguiendo uno de los mayores enigmas del universo. En las profundidades de las Black Hills, en Dakota del Sur, se esconde el detector de materia oscura más sensible jamás construido: LUX ZEPLIN, conocido como LZ. Allí, en las instalaciones subterráneas de investigación de Sanford, un equipo internacional de científicos lleva años intentando observar lo invisible.

Desde 2021, el experimento ha estado recogiendo datos con un objetivo claro: detectar las esquivas partículas que formarían la materia oscura, un componente que, según los modelos actuales, representa alrededor del 85% de toda la masa del universo. Sin embargo, los últimos resultados, adelantados por el medio finlandés Tieteen Kuvalehti, traen una mezcla de decepción y esperanza.

Durante 417 días de observaciones, entre 2023 y 2025, el detector no ha encontrado señales directas de las llamadas WIMP (partículas masivas que interactúan débilmente), uno de los principales candidatos teóricos para explicar la materia oscura. El corazón del experimento es una gigantesca cámara cilíndrica que contiene unas diez toneladas de xenón líquido. La idea es sencilla en apariencia: si una de estas partículas invisibles chocara con un núcleo de xenón, dejaría una firma energética clara y reconocible. Pero esa huella no apareció.

Lejos de interpretarse como un fracaso, los científicos subrayan el valor del resultado. Al no detectar WIMP, LZ ha logrado establecer los límites más estrictos hasta ahora sobre cómo podrían comportarse estas partículas, reduciendo drásticamente el margen en el que pueden esconderse. En la práctica, esto permite afinar futuras búsquedas y descartar modelos teóricos que ya no encajan con los datos.

Además, el experimento ha ofrecido un hallazgo inesperado. Los investigadores detectaron señales compatibles con neutrinos procedentes del Sol, partículas casi sin masa que se generan durante las reacciones de fusión nuclear en su interior. En particular, las observaciones respaldan la teoría de que los neutrinos de boro-8 pueden interactuar con el xenón, algo que refuerza tanto los modelos solares como la sensibilidad del detector.

El trabajo, actualmente en proceso de revisión por pares y pendiente de publicación en Physical Review Letters, no marca el final del camino. De hecho, el equipo ya prepara la siguiente fase. A partir de 2028 comenzará un nuevo experimento que durará más de 1.000 días y que utilizará una configuración modificada para buscar WIMP de una forma diferente.

La materia oscura sigue sin mostrarse, pero cada intento acota más su misterio. En ciencia, incluso el silencio puede ser una respuesta valiosa.

Daniel Cáceres Garriga
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 