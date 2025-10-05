Los fontaneros advierten de que no debes tirar nada por el inodoro, incluido el papel higiénico

Hay situaciones que no suelen estar bajo nuestro control en casa y que requieren de la ayuda de un especialista. Suele ocurrir con alguna incidencia en el sistema eléctrico, pero también en asuntos de fontanería.

Es por ello que se suele recurrir a la opinión de estos trabajadores para saber si es un problema grave o un simple susto. Pero antes de ello, los propios profesionales suelen dar algunos consejos para evitar esta situación de lo más angustiante.

Según recoge el medio italiano Kaipkada, los fontaneros han advertido por activa y por pasiva de que no se debe tirar nada por el inodoro y cuando dicen nada es nada, incluido el papel higiénico.

En el caso de tirar, por ejemplo, alimentos por el WC, las tuberías pueden obstruirse y oler mal. Los restos de comida suelen descomponerse y se acaban pudriendo ahí. Algo que puede llegar a provocar daños o que la tubería no trague como debe.

La cosa es todavía más grave si se tira arroz o pasta, que puede llegar a inflarse por el agua y detener el paso. Pero no es lo único. Aconsejan evitar tirar los posos del café por unas finas partículas abrasivas o el aceite en caliente, ya que se endurece cuando se enfría.

También es aconsejable no echar disolventes que sean agresivos, ya que puede dañar la tubería. Otra de las situaciones que son peligrosas es la de tirar agua hirviendo. El cambio de temperatura puede provocar microfisuras.

Pero la gran sorpresa es que los fontaneros no aconsejan echar el papel higiénico, sobre todo los que son gruesos. Advierten de que no todo se descompone y hay un importante riesgo de obstruir el inodoro. Pero ocurre lo mismo con la gente que usa las toallitas húmedas, pese a ser finas, resultan muy peligrosas.