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Un consejero de Ayuso dice que pasar calor en el colegio puede inspirar a los niños: esta es la reacción de Iñaki López
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Un consejero de Ayuso dice que pasar calor en el colegio puede inspirar a los niños: esta es la reacción de Iñaki López

Breve pero contundente respuesta a Mariano de Paco. 

Álvaro Palazón
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Iñaki López e Isabel Díaz Ayuso.
Iñaki López e Isabel Díaz Ayuso.Getty Images / Fotomontaje: HuffPost

Sí, han leído bien. El consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha encendido las redes sociales por decir durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid que el calor que pasan los niños en las aulas "puede ser una fuente de inspiración". 

La oposición ha criticado el calor en las aulas madrileñas y el consejero, que ha explicado que él cursó la Educación General Básica (EGB) en un colegio de su Murcia natal, ha tirado de Vicente Medina para decir que el calor puede ser bueno. 

"Y les puedo asegurar que en Murcia, cuando hace calor, hace calor. Y aquí estoy y aquí estamos todos y no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Vicente Medina, por ejemplo, escribió en Murcia con muchísimo calor y escribió Cansera", ha señalado antes de añadir "cómo el calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración".

Además, De Paco ha explicado en tono burlón que por la mañana para enviar a su hija al colegio le ha puesto "una camiseta de manga corta y un pantalón corto". "¿Saben lo que ocurre? ¿Saben lo que ocurre? ¿Saben lo que ocurre? Que ustedes se ponen habitualmente al lado de países en los que la libertad de vestimenta no existe. Y eso no se podría hacer. Eso no se podría hacer", ha llegado a decir, mezclando churras con merinas.

En referencia a este asunto, Más Madrid registró este miércoles una petición en la Asamblea de Madrid para que los plenos que se celebren en los próximos días no cuenten con el aire acondicionado activado con el propósito es que los diputados autonómicos desempeñen su trabajo en las mismas condiciones de calor que los docentes madrileños.

Tras ver este percal, Iñaki López ha sido claro al definir lo ocurrido: "Los críos en aulas a temperatura de sauna. Pero ellos se descojonan". 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
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Jefe de Virales de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche, lleva una década en El HuffPost, donde llegó en 2016 para la sección de Tendencias. Ha hecho programas como 'Los vecinos de arriba', podcast en Prisa como 'No es para tanto' y actualmente tiene la sección gastronómica Huffeando con Pablo, con el influencer Cenando con Pablo.

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