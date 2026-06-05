Ferrero se ve obligado a hacer esta aclaración tras el revuelo que provocaron sus palabras sobre el yate de Alcaraz

El extenista y entrenador Juan Carlos Ferrero ha tenido que salir a aclarar las palabras que pronunció durante una entrevista al medio italiano Corriere della Sera y en la que, como no podía faltar, habló sobre Carlos Alcaraz, al que ha entrenado desde pequeño llevándolo a ganar seis de los siete Grand Slam del murciano hasta que rompieron el pasado mes de diciembre.

De toda la entrevista, la parte que más ha trascendido ha sido la final cuando le comentaron que Riccardo Piatti, que también vivió una separación de Jannik Sinner similar a la de Ferrero con Alcaraz, les había dicho en otra entrevista que fue un poco duro, pero también que era necesario.

"Creo que las situaciones son parecidas: cuando te ponen a un chico de quince años, tienes que enseñarle todo. No es un trabajo fácil. En retrospectiva, cambiaría algunas cosas, pero no la esencia. Le impuse a Carlos un entrenamiento duro y disciplina desde el principio. Lo llevé al límite muchas veces. Lo mantuve con los pies en la tierra. Es mi forma de hacer las cosas, y el trabajo dio sus frutos", respondió Alcaraz.

Ahí el periodista le recordó que el propio Piatti también dice que "Alcaraz jamás habría comprado un yate de 9 millones de dólares con él". "Tiene razón... Quizás le dije que no demasiadas veces, pero Carlos era como de mi familia, y así es como educo a mis hijos", remató Ferrero.

La reacción de Ferrero

Ferrero, ante todo el revuelo que ha generado esa interpretación de lo que él habría hecho con Alcaraz, ha querido salir al paso con un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

"Lamentándolo, otra vez tengo que salir al paso de declaraciones o noticias erróneas o falsas. Ante las noticias con titulares como 'Alcaraz no se habría comprado un yate conmigo, yo educo así a mis hijos' y similares. Quiero hacer una reflexión sobre la responsabilidad que tienen los medios de comunicación a la hora de informar. Cuando se publica una noticia, especialmente si afecta a la imagen pública de una persona o incluso a sus relaciones personales, es imprescindible comprobar y corroborar la información antes de difundirla", ha comenzado diciendo.

Ferrero ha asegurado que "la desinformación o la falta de rigor no es buena" y ha pedido que "si se cita una entrevista o se transcriben unas declaraciones, lo mínimo exigible es asegurarse de que se han reproducido correctamente".

Sobre lo que él quería decir en esa entrevista, el extenista ha afirmado que no se refirió a la educación de sus hijos: "No me referí en ningún momento a la educación de mis hijos, y además pienso que adquirir un yate no tiene porque ser ni bueno ni malo. Por suerte, la entrevista (que se hizo en ingles) quedó transcrita por la ATP, por lo que adjunto el texto para que cualquiera pueda comprobar lo qué se dijo".

Finalmente, ha aprovechado para dirigirse al público y a los aficionados: "No os creáis todo lo que leéis. Contrastad la información, acudid a las fuentes originales siempre que sea posible y sacad vuestras propias conclusiones.

La transcripción colgada por Ferrero

Como se puede ver en la transcripción que ha colgado el propio Ferrero, este aseguró lo siguiente: "Diría que quizás. Yo era el que decía 'no' muchas veces, pero como su familia. Pienso que su familia también intenta que tenga los pies en el suelo todo el rato. Es un chico de 23 años con mucho poder en sus manos. No es fácil, pero es humilde, agradable y no es que sea difícil, pero por supuesto hay momentos en los que tienes que intentar hacer que piense un poco mejor porque es muy joven para controlar todo".

Además, sobre lo de Piatti también respondió que "quizás Piatti tenga razón, pero, al final, quién tiene la última palabra es Carlos". "Intenté aconsejarlo y le di buenos consejos, pero al final tiene que prender de las decisiones que tomó, las buenas y las malas".

"Es la forma de la vida y, por supuesto, la gente que está alrededor intentarnos hacerle la vida un poco más fácil, pero él tiene que aprender y tienen que preguntarnos lo que hicimos cuando éramos jóvenes", remató.