Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Los de la Generación Z se creen cocineros de primera pero solo saben preparar cinco recetas como mucho
LOS40 MUSIC AWARDS 
Vídeo en directo: la gran gala de LOS40 Music Awards Santander 2025
Sociedad

Sociedad

Los de la Generación Z se creen cocineros de primera pero solo saben preparar cinco recetas como mucho

"Si bien nos creemos aventureros, nuestro paladar no lo demuestra".

Daniel Cáceres Garriga
Joven mezclando masa para pastel y chupándose los dedos para probarla
Joven mezclando masa para pastel y chupándose los dedos para probarlaGetty Images

Los jóvenes de la Generación Z aseguran tener más confianza que cualquier otra generación cuando se trata de cocinar, aunque los datos demuestran lo contrario. Según una encuesta realizada en Reino Unido por la empresa de utensilios de cocina Circulon (citada por el medio griego Cibum), los nacidos entre 1997 y 2012 conocen menos recetas que sus predecesores, pero se consideran “excelentes cocineros”.

El estudio, basado en una muestra de 2000 adultos británicos, revela que la persona promedio puede cocinar 14 platos siguiendo una receta o 9 sin necesidad de consultarla. En cambio, los jóvenes de la Generación Z apenas alcanzan los 10 platos con receta y 5 sin ella. A pesar de esa diferencia, los más jóvenes fueron los que más confianza mostraron en sus habilidades, superando incluso a los millennials.

Un portavoz de Circulon explicó: “Parece haber una discrepancia entre la experiencia real de los británicos en la cocina y la forma en que evalúan sus habilidades. La confianza, al parecer, es simplemente una cuestión de... perspectiva”.

Los mismos platos, semana tras semana

El informe también destaca que la mayoría de los encuestados tiende a repetir los mismos platos con frecuencia. Las recetas más comunes que todos dicen dominar son patatas asadas, tortillas y huevos revueltos con tostadas. Sin embargo, los platos que les gustaría preparar si se sintieran más seguros incluyen pan casero, curry indio y solomillo Wellington.

Casi la mitad de los participantes admite cocinar exactamente los mismos platos cada semana, y esta rutina es especialmente habitual entre los jóvenes. El 40% de la Generación Z asegura preparar el mismo plato varias veces por semana (frente al 31% de los millennials).

Cuando deciden variar, las motivaciones cambian: el 25% de los jóvenes se inspira en tendencias culinarias de las redes sociales, mientras que el 19% de los millennials lo hace para estrenar utensilios nuevos. Ambas generaciones comparten un interés creciente por las herramientas de cocina modernas, como las ollas multifunción o las sartenes antiadherentes avanzadas, que prometen facilitar la cocina y hacerla más creativa.

Fracasos en la cocina y pérdida de confianza

Pese a su entusiasmo, el 77% de los encuestados reconoce haber vivido al menos un desastre culinario que afectó a su confianza. Los errores más comunes incluyen quemar la comida o incluso a uno mismo, olvidar ingredientes básicos o provocar un caos en la cocina difícil de limpiar. Otros tropiezos habituales son malinterpretar una receta (14%), abusar de la sal o las especias (11%) o estropear el revestimiento antiadherente de las sartenes (8%).

El portavoz de Circulon concluye: “Como nación, parecemos estar atrapados en un ciclo culinario, repitiendo los mismos platos una y otra vez. Si bien nos creemos aventureros, nuestro paladar no lo demuestra. Y la falta de confianza en nuestros utensilios refuerza esta reticencia. No deberíamos preocuparnos por nuestros utensilios; deberían ser liberadores, no limitantes”.

Daniel Cáceres Garriga
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 