Incendios y emergencia nacional, en directo: Pedro Sánchez advierte que se está viviendo "una situación dramática"
Más de 10.000 desalojados y pueblos incomunicados es el saldo provisional de la oleada de incendios forestales de finales de julio.
Los tres incendios forestales activos en la Comunidad de Madrid han afectado la cobertura telefónica en 16 municipios, y la Comunidad mantiene monitorizadas con las operadoras de telecomunicaciones las áreas afectadas, según EFE.
A las 8:00 horas de este viernes, 16 municipios presentaban incidencias en el servicio con especial relevancia en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Rozas de Puerto Real, informa la Comunidad en un comunicado.
Las compañías están movilizando unidades móviles para proporcionar cobertura, con presencia ya en la localidad de Cenicientos. Además, se está analizando la viabilidad de reforzar con nuevos dispositivos de respaldo, como equipos portátiles de transmisión satelital para las estaciones base afectadas.
Según avanzan Cadena Ser y El País, España, a instancias de la Unidad Militar de Emergencias (UME) el mecanismo europeo de respuesta: pide en concreto al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija. Grecia ya ofrece dos Canadair CL-415. Esta mañana se organizará el despliegue.
La Comunidad de Madrid ha activado autobuses interurbanos del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) para colaborar con los servicios de emergencia en las labores de evacuación, que a lo largo de esta noche han llegado a trasladar a unos 5.000 vecinos de los municipios afectados por los incendios forestales que permanecen activos en la región, según Europa Press.
La emergencia nacional declarada en la noche de este jueves por el Gobierno en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila por la gravedad de los incendios forestales que afectan a estos territorios es la segunda en España tras la decretada entre el 28 y el 30 de abril de 2025 con motivo del apagón eléctrico, recuerda EFE.
En el caso del apagón, la emergencia de interés nacional fue aplicada en Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana a petición de las comunidades autónomas. Ahora por los incendios la ha solicitado la Comunidad de Madrid y se ha incluido la provincia de Ávila porque por ley el ministro del Interior lo puede decidir a iniciativa propia, han informado a EFE fuentes del Ministerio.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido que en la lucha contra los incendios forestales se está viviendo "una situación dramática" y no solo en las provincias españolas, "también en comarcas de países vecinos". "Los incendios forestales están arrasando miles de hectáreas y afectando a diversas poblaciones. Quiero trasladar toda mi solidaridad con todas las personas que están viendo cómo el fuego calcina sus montes y amenaza sus viviendas".
Sánchez ha incidido en que el Gobierno ha desplegado todos los efectivos y ha mandado un mensaje de agradecimiento a las Brigadas Forestales, a las FYCSE, a Protección Civil "y a todos los servicios de emergencia que luchan día y noche para frenar el avance de las llamas y extinguir el fuego". "Mucha precaución; sigamos las indicaciones y evitemos riesgos", ha pedido.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado a través de su cuenta en Bluesky que los trabajadores que se vean afectados por uno de los incendios forestales que azotan el país cuentan con cuatro días de permiso remunerado en virtud de la reforma del Estatuto de los Trabajadores, que introdujo el conocido como "permiso climático" a raíz de la DANA de Valencia.
Castilla y León amanece con 9 incendios activos, cuatro de gravedad, entre los que preocupa especialmente el de Burgohondo (Ávila), con tres localidades confinadas y más de 1.500 personas evacuadas entre este municipio, una urbanización de El Tiemblo y núcleo de turismo rural, lo que ha motivado la declaración de emergencia nacional por parte del Gobierno central, junto con Madrid.
El incendio abulense, que se declaró este miércoles, destaca por su especial virulencia, ya que en la tarde del jueves avanzó a una velocidad de 30 kilómetros en 40 minutos, y las llamas entraron en la Reserva Natural de Valle de Iruelas, donde habita una de las principales colonias de buitre negro, que ha quedado arrasada, informa EFE.
La pasada noche ha dado un respiro a la situación de los incendios forestales en toda Castilla-La Mancha, ya que entre la última hora de este jueves y la primera de este viernes ha quedado controlado el incendio en Selas (Guadalajara) y han sido extinguidos los de Mazarambroz y La Pueblanueva, ambos en la provincia de Toledo.
El mayor, el primero de los mencionados, ha consumido unas 2.800 hectáreas de bosque y obligó a evacuar seis municipios. Fue extinguido a las 22:32 horas del jueves. El segundo se extinguió a las 00:30 horas de este viernes, mientras que el último ya fue extinguido a las 23:31 horas de ayer jueves, según informa Europa Press.
En media hora dará comienzo una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) para evaluar la situación de los incendios forestales que afectan a las comunidades de Madrid y Castilla y León.
La presidirá en el Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Acudirá de forma telemática el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska desde el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos, en Madrid.
Además, a esta misma hora estaba convocada una reunión de seguimiento de la evolución de los fuegos en el Centro de Coordinación de la Información Nacional de Incendios Forestales con la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.
Buenos días, aquí Alberto. Comenzamos el minuto a minuto en directo de los incendios forestales para que podáis seguir al detalle la evolución de los fuegos en El HuffPost. Como ya habrás leído, el Gobierno decretó anoche el estado de emergencia en Madrid y en Ávila.
Esta mañana los fuegos en la Comunidad de Madrid siguen fuera de control, aunque se ha limitado su avance: el temor era que se unieran en un gran macroincendio. Solo allí más de 10.000 personas han tenido que ser evacuadas por los incendios forestales de Almorox (ya estabilizándose), por el de Villa del Prado y por el de San Martín de Valdeiglesias.