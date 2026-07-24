Incendios y emergencia nacional, en directo: Pedro Sánchez advierte que se está viviendo "una situación dramática"

La emergencia nacional por los incendios, la segunda en España tras la del apagón



La emergencia nacional declarada en la noche de este jueves por el Gobierno en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila por la gravedad de los incendios forestales que afectan a estos territorios es la segunda en España tras la decretada entre el 28 y el 30 de abril de 2025 con motivo del apagón eléctrico, recuerda EFE.



En el caso del apagón, la emergencia de interés nacional fue aplicada en Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana a petición de las comunidades autónomas. Ahora por los incendios la ha solicitado la Comunidad de Madrid y se ha incluido la provincia de Ávila porque por ley el ministro del Interior lo puede decidir a iniciativa propia, han informado a EFE fuentes del Ministerio.