Ya es oficial según 'Nature': el análisis de ADN antiguo más grande de la historia identifica 479 variantes genéticas que han moldeado la piel, el pelo y la salud de los europeos durante 18.000 años

Más frecuencia de cabello rojo, tez más clara, menor propensión a la calvicie masculina, un grupo sanguíneo más resistente a las infecciones microbianas, menor riesgo de artritis reumatoide. Estos son algunos de los rasgos favorecidos por la selección natural durante los últimos 18.000 años en los humanos de Europa y Oriente Próximo. Durante este período, la selección direccional ha sido mucho más activa de lo que se creía en la configuración de nuestros genomas. Así lo ha demostrado un hallazgo, tras realizar un estudio a gran escala de 15.836 genomas antiguos, dirigido por investigador David Reich de la Universidad de Harvard y publicado en la revista científica Nature.

Análisis previos de genomas antiguos solo habían revelado un puñado de mutaciones genéticas impulsadas por la selección natural. El nuevo estudio identifica 479 variantes genéticas —conocidas como alelos— que han experimentado una fuerte selección, ya sea positiva o negativa, durante el período estudiado. Sin embargo, estima que hasta el 2% de los cambios en la frecuencia alélica podrían deberse a la selección natural.

Esta investigación es principalmente de naturaleza estadística: su objetivo era identificar qué mutaciones se conservaban o se rechazaban a lo largo de las generaciones con una frecuencia mayor que la media de las variaciones aleatorias que se producen en nuestro ADN. Ali Akbari, primer autor del estudio, desarrolló métodos computacionales para aislar estas señales de selección y distinguirlas de otras causas de variación en la frecuencia alélica, como las migraciones humanas, la mezcla de poblaciones y las fluctuaciones genéticas aleatorias que se producen en poblaciones pequeñas.

El artículo publicado incluye una galería de 36 alelos de "especial interés ". Los alelos son las diferentes versiones o variantes de un mismo gen que determinan características específicas, como el color de ojos o grupo sanguíneo. Entre ellos se encuentra el CCR5-Δ32, que confiere resistencia completa al virus del Sida en individuos portadores de dos copias. Anteriormente se creía que había surgido en la Edad Media como protección contra la Peste Negra, antes de que se descubriera que era mucho más antiguo. Reich y sus colegas confirman que apareció hace entre 6.000 y 2.000 años, aproximadamente cuando la bacteria Yersinia pestis se volvió endémica.

Sin embargo, la resistencia a la peste no explica el aumento y posterior disminución en la frecuencia de un alelo que predispone a los individuos a la hemocromatosis, una absorción excesiva de hierro, como algunos habían sugerido anteriormente.