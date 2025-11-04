Los jubilados franceses hacen las maletas rumbo a la ciudad española a mitad de precio que en Francia y con "más de 300 días de sol al año"

Cuando llega la hora de poner fin a la vida laboral, muchas personas buscan pasar su jubilación en zonas costeras en las que puedan disfrutar de los rayos del sol durante prácticamente todo el año.

En ese sentido, los jubilados franceses están comenzando a fijarse en una atractiva ciudad española situada en Andalucía que destaca por su agradable clima y sus precios reducidos. Se trata de Almería.

Tal y como recoge la revista francesa Grazia, pese a que "hace unos años era aún desconocida, Almería se impone hoy como uno de los destinos más atractivos para pasar la jubilación bajo el sol".

La mencionada publicación define a la ciudad española como "ni demasiado turística ni demasiado cara" y destaca que cuenta con "un entorno natural excepcional, un clima beneficioso y una calidad de vida poco común".

Durante el invierno, en Almería las temperaturas son muy suaves, oscilando entre los 15 y los 18 grados. Y en el verano el calor tampoco es sofocante, con unos termómetros que rara vez se sitúan por encima de los 31 o 32 grados.

En relación a esas temperaturas, desde Grazia aseguran que "para los jubilados que buscan calor y luz, este clima estable es una ventaja muy valiosa, sinónimo de vitalidad y buen humor".

Además, otra de las grandes ventajas de Almería para los jubilados franceses es su reducido coste en comparación con el país galo. "Según varios comparadores del coste de la vida, vivir en Almería cuesta entre un 45% y un 50% menos que en Francia", se precisa en el texto.

Por esos motivos, desde la citada revista francesa resumen que "con más de 300 días de sol al año, una temperatura media de 19 grados y un coste de vida casi dos veces inferior al de Francia, Almería cumple todos los requisitos para ser un paraíso discreto para personas mayores activas".