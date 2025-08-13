Los países que pueden unir fuerzas con España para combatir los incendios de verano

España está ardiendo debido a los incendios que asolan gran parte del país, y no es el único país que se enfrenta en estos días al fuego. Gran parte de Europa sufre actualmente una ola de calor "excepcional" con temperaturas que rebasan los 42 grados en puntos de Francia, Portugal, los Balcanes y España, y que ha puesto en aviso por riesgo extremo de incendios a muchas zonas del continente.

En España, donde hasta ahora hay 14 incendios activos en España (11 de ellos en nivel 2), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insistió este martes en que la administración central pone todos lo medios a disposición de las comunidades autónomas para la lucha contra los incendios, incluidos, si fueran necesarios, los de la Unión Europea (UE).

Francia, por su parte, ha afrontado uno de los incendios más grandes de su historia tras el declarado hace una semana en el macizo de Corbières y que, tras avanzar muy rápido, arrasó 16.000 hectáreas. Ante esto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, afirmó que el bloque está "listo" para movilizar recursos a través del mecanismo rescEU y ayudar a Francia a combatir el incendio del sur del país.

Mientras, Albania enfrenta una intensa ola de calor, con temperaturas de hasta 41 grados, y múltiples incendios forestales, ante los que este lunes recibió asistencia urgente de varios países de la UE para combatir las llamas y proteger las zonas afectadas.

"En trece ocasiones, los países han solicitado refuerzos a sus colegas de otros países vecinos. Para responder a estas solicitudes, la Unión Europea ha desplegado hasta la fecha 27 aviones y 9 helicópteros", explicó Claire Kowalewski, coronel de bomberos adscrita a la Comisión Europea, en el medio TF1 Info.

Desde 2001 existe un mecanismo financiado por la UE de respuesta colectiva a los incendios con una coordinación reforzada entre los Estados miembros y herramientas puestas a disposición por el Mecanismo de Protección Civil de la UE (CPUE), según recuerda el mismo medio. Este puede ser activado por cualquier Estado cuando carece de la capacidad suficiente para afrontar una catástrofe.

De esta forma, los países vecinos pueden ofrecer su apoyo si están en condiciones si están en condiciones de proporcionar ayuda. Pero no se limita a los Estados miembros, este mecanismo también incluye a terceros países, como Albania, Bosnia y Herzegovina, Islandia, Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro, Noruega, Serbia o Turquía.

Además, durante julio y agosto hasta 641 bomberos de 14 países europeos están posicionados en lugares clave de alto riesgo en Francia, Grecia, Portugal y España, según indicó la Comisión Europea en un comunicado de prensa el pasado 26 de mayo. Junto a esto, hay disponible una flota de 22 aviones especializados y cuatro helicópteros en 10 Estados miembros para intervenir tan pronto como sea necesario.