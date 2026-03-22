Andrea, ingeniera agrícola con 1.473 ovejas en Zaragoza: "Busqué una salida de emergencia estudiando, pero voy a luchar por mantener lo que empezó mi bisabuelo"

Históricamente, el duro trabajo del sector primario ha estado íntimamente ligado a los negocios familiares. Desde que son muy pequeños, los miembros de la familia maman el oficio para, con el tiempo, acabar tomando el relevo y garantizar que la empresa familiar se mantenga activa generación tras generación.

Un claro ejemplo de esta dedicación es la familia Garza, que lleva toda la vida entregada en cuerpo y alma a la agricultura y la ganadería en Garrapinillos, un barrio rural de Zaragoza. una reciente entrevista para el programa El campo es nuestro, la joven Andrea Garza habla sobre su deseo de continuar con el negocio familiar.

"Tenemos 1473 ovejas hembras testadas como raza aragonesa y, además, en la parte de agricultura, nos dedicamos a los cultivos de extensivo de cereal, de forraje y también al hortícola, el brócoli para el consumo humano", explica la joven al detallar la inmensidad de su granja.

Más allá de un simple negocio familiar

Andrea cuenta que actualmente se encuentra estudiando la carrera de Ingeniería Agrícola. Sin embargo, su meta vital está a pie de campo: seguir adentrándose en la actividad agropecuaria familiar. "Busqué una salida de emergencia estudiando, pero voy a luchar por mantener lo que empezó mi bisabuelo", sostiene.

La joven recuerda cómo a lo largo de su infancia su padre le inculcó la pasión por el campo. "Desde pequeña, me he subido con él al tractor, me he metido por el corral detrás de hasta donde hiciera falta y eso ha hecho que al final, pues, esté yo enamorada de esto", comenta.

Por su parte, el padre hace hincapié en lo arduo que es vivir de la tierra, aunque no oculta la emoción que le genera la decisión de su hija. "A ver, a mí me hace mucha ilusión, lo que pasa es que yo le advierto que esto es una vida muy difícil y muy complicada. Que se lo piense bien antes de quedarse aquí definitivamente", apunta.

Pese a las advertencias de su padre, Andrea lo tiene cristalino: "Me gusta tener muchos recursos y me gustaría ser muy autosuficiente en cuanto a alimentación. Entonces, tener muchos animales, eso te lo permite", concluye la futura ingeniera, dispuesta a convertirse en el relevo que el campo español pide a gritos.