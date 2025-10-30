Luz verde al plan de 60 millones de euros de un jubilado de crear la titánica residencia de lujo que lleva 11 años gestándose

En el pequeño municipio de Zemendorf-Stöttera, ubicado en el distrito de Mattersburg (Burgenland), se gesta un proyecto que podría transformar el concepto de vida en la vejez en Austria. Reinhard Morawitz, ingeniero civil retirado de 69 años, ha retomado un sueño que comenzó hace más de una década: construir una residencia de lujo para personas mayores, pensada para fomentar la convivencia y el bienestar.

Tras dos intentos fallidos en su localidad natal, Sigleb, Morawitz ha encontrado una nueva oportunidad a pocos kilómetros de allí. Su propuesta contempla una inversión de 60 millones de euros para levantar un complejo multigeneracional que albergará a unos 300 residentes. El diseño incluye apartamentos de una y dos habitaciones con vistas panorámicas al castillo de Schneeberg y Forchtenstein, rodeados de zonas verdes, estanques y espacios para mascotas.

Pero el proyecto va mucho más allá de lo residencial. El complejo contará con un centro médico, estación de enfermería, restaurante, banco, tiendas, piscina cubierta, biblioteca con chimenea, cafetería teatro y una bodega. Todo pensado para que los residentes mantengan su calidad de vida y autonomía, sin renunciar a la comodidad ni al contacto social.

Morawitz asegura que esta iniciativa no dependerá de subvenciones estatales, ya que se autofinanciará. Los futuros inquilinos deberán abonar 12.000 euros en una cuenta de depósito al registrarse, y el alquiler rondará los 20 euros por metro cuadrado. Aunque aún no posee el terreno, afirma que está en proceso de adquisición mediante contrato de compra, y que cuenta con el respaldo de un inversor de renombre, cuyo nombre no ha revelado.

El área de influencia del proyecto abarca desde Viena hasta Neusiedl am See, con un potencial de 200.000 residentes. Además, se prevé la creación de unos 100 empleos directos. Morawitz, que planea mudarse al complejo una vez finalizado, espera que esté operativo antes de 2030. “Quiero disfrutar mi jubilación sin preocuparme por la casa o el jardín”, afirma.