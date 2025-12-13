Marc, agente inmobiliario: "Por vender un piso de 300.000 euros gano 12.000 euros"

Marc, agente inmobiliario, ha puesto cifras concretas a una de las preguntas más habituales —y polémicas— del mercado de la vivienda: cuánto se paga realmente por vender un piso. Sus respuestas, claras y directas, no han pasado desapercibidas.

Según explica, por la venta de una vivienda valorada en 100.000 euros cobra 6.000 euros. Si el inmueble alcanza los 300.000 euros, su comisión asciende a 12.000 euros. En el caso de una vivienda de 600.000 euros, el importe se eleva hasta los 25.000 euros, mientras que vender un piso de un millón de euros supone unos honorarios de 50.000 euros.

Las cifras no han dejado indiferentes a los usuarios, quienes no han tardado en reaccionar. "El truco es ir a ver la casa, no firmarle nada al de la inmobiliaria y comprársela directamente al vendedor", señala uno. "El que no esté conforme, que se haga agente inmobiliario y que gane ese dinero!!!", agrega otro.

Cabe destacar que hace apenas un día que Consumo decidió multar a la compañía inmobiliaria Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros por vulnerar los derechos de los consumidores, según una resolución que ha adelantado la SER y que todavía aún no se conoce si es firme.