Roger, camarero menorquín que trabaja en Suiza: "Puedes ganar en una semana 1.300 euros limpios"

Mientras en España muchos jóvenes luchan por llegar a fin de mes con sueldos precarios, Roger Anglada, un menorquín afincado en Suiza, ha encendido el debate sobre las oportunidades laborales en el extranjero. A través de un vídeo viral en TikTok, este joven camarero ha compartido su experiencia trabajando en la hostelería suiza, revelando cifras que han sorprendido a miles de usuarios: más de 1.300 euros netos en solo una semana.

Roger trabaja en la zona francófona del país alpino, donde los salarios en el sector están regulados por convenios que garantizan ingresos muy superiores a los de otros países europeos. Su contrato establece un pago de 23 francos suizos por hora, lo que equivale a unos 26 euros, y realiza unas 45 horas semanales. Solo con el sueldo base, ya supera los 1.000 euros semanales.

Pero el verdadero diferencial está en las propinas. Según cuenta, puede recibir entre 50 y 90 francos suizos al día, dependiendo del turno y el tipo de clientela. Este complemento eleva su ingreso semanal por encima de los 1.300 francos netos, es decir, unos 1.350 euros limpios. "Con lo que gano en Suiza en una semana, en España necesitaría casi un mes", afirma Roger.

Aunque reconoce que el coste de vida en Suiza es elevado —los precios de alquiler, alimentación y servicios básicos pueden triplicar los españoles—, asegura que es posible ahorrar, y eso marca la diferencia. “No hace falta irse a Australia para encontrar buenos sueldos”, concluye.

Su testimonio refleja una realidad cada vez más común: jóvenes españoles que emigran en busca de estabilidad económica, incluso en empleos considerados básicos. La historia de Roger no solo pone en evidencia la brecha salarial entre España y otros países europeos, sino que también plantea una pregunta clave: ¿Cuánto vale realmente el trabajo en nuestro país?