Más de 200 personas intentan llegar a nado a Ceuta en un fin de semana marcado por la tragedia: cuatro muertos y una veintena de desaparecidos

Un pase de inmigrantes a la Península desde Ceuta

Ceuta ha vivido este fin de semana uno de los episodios de mayor presión migratoria del año. Más de 200 personas han intentado alcanzar la ciudad española a nado desde las costas marroquíes en apenas dos días, una travesía que ha vuelto a dejar un dramático balance: cuatro migrantes fallecidos, varios desaparecidos y un sistema de acogida completamente desbordado.

La mayor parte de los intentos se concentraron entre la madrugada del sábado y la del domingo, cuando decenas de personas se lanzaron al mar desde las playas marroquíes de Castillejos y, en menor medida, desde Beliones, con la intención de alcanzar la costa ceutí.

Más de un centenar consiguió entrar

Según fuentes policiales, de los más de 200 intentos contabilizados durante el fin de semana, más de un centenar de migrantes logró acceder a Ceuta, mientras que el resto fue interceptado por la Gendarmería marroquí antes de alcanzar territorio español.

La mayoría de quienes protagonizaron estas entradas son ciudadanos marroquíes y argelinos.

La llegada masiva ha vuelto a poner al límite los recursos de acogida de la ciudad.

El CETI, completamente desbordado

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) tiene ocupadas sus 512 plazas, lo que ha obligado a que más de un centenar de personas permanezcan en el exterior del recinto esperando poder ser atendidas.

La saturación del centro refleja la creciente presión migratoria que vive Ceuta durante los meses de verano, aunque en esta ocasión las autoridades consideran que concurren circunstancias excepcionales.

Cuatro fallecidos y al menos una veintena de desaparecidos

El coste humano de esta nueva oleada migratoria vuelve a ser especialmente elevado. La Guardia Civil recuperó el sábado el cuerpo sin vida de un migrante y este domingo localizó otros tres cadáveres en el mar.

Con estas muertes, ya son 27 los migrantes fallecidos en el litoral ceutí en lo que va de año. Además, distintas denuncias apuntan a que al menos una veintena de personas permanecen desaparecidas tras intentar completar la travesía a nado.

El efecto de la sentencia del Supremo

Fuentes de la Guardia Civil relacionan este incremento de la presión migratoria con la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que impide la devolución inmediata de los migrantes que acceden a Ceuta por vía marítima.

Según estas fuentes, esa resolución habría generado un efecto llamada que explicaría el aumento de los intentos de entrada registrados durante los últimos días.

La situación ha provocado ya las primeras reacciones políticas.

Ceuta pide una reforma urgente de la Ley de Extranjería

El Gobierno de Ceuta, presidido por Juan Jesús Vivas (PP), reclamó este domingo una "reforma urgente" de la Ley de Extranjería para adaptarla a la realidad migratoria actual.

El Ejecutivo ceutí considera que la presión migratoria que cada verano soporta la ciudad se ha visto agravada por la reciente interpretación judicial sobre los rechazos en frontera de quienes llegan por mar.

En la misma línea se han pronunciado también PP y Vox en Ceuta, que han pedido al Gobierno central la adopción de nuevas medidas para frenar unas entradas que vuelven a situar a la ciudad autónoma en el centro del debate migratorio.

Mientras tanto, el balance del fin de semana deja una imagen especialmente dura: centenares de personas jugándose la vida en el mar para alcanzar territorio español, cuatro víctimas mortales confirmadas, decenas de desaparecidos y un dispositivo de acogida que vuelve a enfrentarse a una presión extraordinaria.