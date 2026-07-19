Máxima preocupación en Guadalajara: el incendio afecta ya a más de 12.000 hectáreas y presenta un "comportamiento extremo"

Un efectivo de la Unidad Militar de Emergencias trabaja sobre el terreno en el incendio de La Mierla, en la provincia de Guadalajara.

El incendio de la Sierra Norte de Guadalajara está presentando un comportamiento "extremo", que ha hecho que ya estén afectadas 12.000 hectáreas y haya habido nuevas evacuaciones. La situación se fue complicando a lo largo de la jornada de este sábado.

Desde que se inicio el pasado jueves en La Mierla, el incendio está presentando un comportamiento "complicado y extremo", que se ha traducido en que este sábado esté siendo un día complejo, tal y como ha indicado el viceconsejero de Desarrollo Sostenible, José Almodóvar. En la última hora, ha informado que la superficie afectada ha llegado a las 12.000 hectáreas.

En un audio remitido por la Consejería de Desarrollo Sostenible este sábado, Almodóvar ha explicado que la jornada del sábado se fue complicando a medida que se ha fue incrementando el viento de suroeste que está soplando en la zona.

Asimismo, ha dicho que el dispositivo de extinción que se ha desplegado está siendo efectivo en impedir que el incendio se expanda por los flancos y crezca, pero la cabeza está mostrando un comportamiento fuera de la capacidad de extinción.

Con los vientos de 30 y 40 kilómetros por hora, que son más de 60 metros por minuto, se han constituido comportamientos "realmente complicados y extremos", tal y como subrayó Almodóvar, que ha explicado que se considera que un incendio está fuera de capacidad de extinción cuando está por encima de 10 metros por minuto "y aquí estamos hablando de 60 metros por minuto".

Estas circunstancias implican que se están dando condiciones muy complicadas para la extinción, por lo que está primando fundamentalmente es el trabajo de planificación, según ha señalado el viceconsejero de Desarrollo Sostenible.

Así, se están planificando las labores para intentar anticiparse a la llegada de la cabeza del incendio a las poblaciones. lo que ha hecho necesario que este sábado se haya incrementado el número localidades que han tenido que ser evacuadas o confinadas y que a lo largo de la jornada se hayan enviado cuatro mensajes Es Alert, ha apuntado Almodóvar.

16 poblaciones evacuadas y 700 desplazados



En total ya han sido evacuadas 16 localidades y se ha confinado a la población de Hiendelaencina, con unas 700 personas afectadas. La Consejería ha pedido a la población que entienda estas medidas porque las evacuaciones permiten atacar los incendios por la noche y al día siguiente.

Al respecto, Almodóvar ha dicho que la evacuación de Semillas ha sido clave para que en la pasada noche se haya podido hacer un trabajo combinado entre los efectivos del plan de incendios Infocam, de la UME y de los bomberos de la Diputación de Guadalajara y de la Comunidad de Madrid.

Este trabajo conjunto ha permitido defender el pueblo de Semillas, al que se ha dirigido la cabeza del incendio y ha quedado rodeado por el fuego, pero los trabajos nocturnos que se hicieron de fuego técnico, con maniobras, herramientas manuales y el agua han permitido salvar a localidad de las llamas.

Una situación similar se está dando en muchos otros pueblos, no solo en Semillas, pero según Almodóvar: "Es el ejemplo más claro de las razones por las que le decimos a la gente que abandone sus hogares y nos deje trabajar".

350 bomberos forestales, 25 medios aéreos y unas 50 unidades terrestres



Por su parte, el director técnico de la emergencia, Luis Escudero, ha explicado que en el perímetro del incendio se encuentran trabajando en torno a 350 bomberos forestales, 25 medios aéreos y unas 50 unidades terrestres, que han trabajado intensamente y de forma muy efectiva en la zona sur y en el flanco oeste del incendio.

Sin embargo, la cabeza ha estado fuera de la capacidad de extinción, porque durante todo el día ha soplado un módulo de viento mantenido de componente sureste, de entre 20 a 25 kilómetros por hora y con rachas de hasta 40 kilómetros a la hora e incluso puntualmente superiores.

En este sentido, Escudero ha confiado en que e durante esta noche se produzca un cambio de viento, disminuya el módulo de viento y se pueda trabajar con efectividad "para intentar controlar la cabeza, que nos ha mantenido constantemente durante el día actuando sobre ella".

Las previsiones meteorológicas apuntan a que es probable que cambie la componente del viento a oeste y que el módulo baje sustancialmente, lo que constituiría una buena oportunidad buena para poder trabajar durante esta noche, ha añadido el director técnico de la emergencia.