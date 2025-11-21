Mazazo a la ciudad muy frecuentada por españoles: prohíben las terrazas de bares y restaurantes en 50 calles

Existe una ciudad bastante visitada por los turistas españoles que ha decidido echar el cierre a sus terrazas de restaurantes, bares y cafeterías del centro. Se trata de Florencia (Italia), donde han tomado esta decisión debido a la masificación de turistas.

Al menos una decena de calles están afectadas por esta medida. Entre ellas el famoso Ponte Vecchio, la Via Roma, la Via Maggio, la Via dei Georgofili o las calles colindantes a la Basílica de la Santa Croce. El objetivo es "utilizar los espacios públicos para comer al aire libre en zonas urbanas o en lugares de interés turístico, histórico, arqueológico y paisajístico", señala el documento compartido por el ayuntamiento.

"Los objetivos de esta iniciativa son la protección de los espacios públicos y el patrimonio florentino, una mayor equidad mediante la simplificación de las actividades económicas y una ciudad cada vez más agradable para sus habitantes", señaló por su parte Jacopo Vicini, concejal del Ayuntamiento de Florencia, al diario local La Nazione.

Además de estas calles, la medida también regulará otras 73 calles cercanas al centro, con el objetivo de regular la actividad comercial y aunque allí seguirán estando vigentes las terrazas, se encontrarán delimitadas y se restringirá el uso de lonas de plástico.

También se animará a que los locales de café que utilicen plantas autóctonas y flores de temporada en sus espacios exteriores, así como se prohibirá la decoración llamativa o la iluminación excesiva, entre otras medidas. Todo ello con el objetivo de unificar la estética y que sea más acorde con la imagen histórica de la ciudad.