Óscar Puente ve el mensaje del dueño de Telegram contra Pedro Sánchez y justo después se lo desinstala: "La pérdida es escasa, por no decir nula"

Este miércoles el fundador de la red social Telegram, Pavel Durov, ha enviado un mensaje en forma de difusión a todos los usuarios asegurando que Pedro Sánchez "está impulsando nuevas regulaciones peligrosas que amenazan vuestras libertades".

Una reacción insólita después de que el presidente del Gobierno anunciara que se está trabajando en la prohibición del uso de las redes sociales a los menores de 16 años. De esta forma, Pavel Durov se une a otros magnates como Elon Musk, que también han criticado e incluso insultado a Pedro Sánchez.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reaccionado al mensaje enviado por el fundador de Telegram, quien asegura que la prohibición de Gobierno de España "establece un precedente para rastrear la identidad de CADA usuario".

Hoy es un buen día para desinstalar Telegram de mi teléfono", ha escrito Óscar Puente en su cuenta de X, haciéndose eco así de la reacción del dueño de la red social. "Nunca me fue de gran utilidad", ha asegurado el ministro de Transportes.

Óscar Puente ha cerrado su mensaje de una forma muy contundente: "La pérdida es escasa por no decir nula". Y justo después, se despide del fundador de Telegram empleando el ruso, lengua materna de Durov: "пока Pavel".

"Alguien debía empezar a poner fin a esto"

Pero el ministro de Transportes no se ha quedado ahí. En otro mensaje en X, y siguiendo el hilo del anterior, ha aprovechado para dar su opinión sobre la decisión del Gobierno y la reacción de magnates tecnológicos como Elon Musk, dueño de X, o el propio Pavel Durov.

"La idea más potente que lanza el Presidente es hacer responsables a los dueños de las redes sociales del contenido dañino que se vierte en ellas", ha apuntado Óscar Puente, que cree que "cuando una empresa dueña de una red social responda por el uso indebido que sus usuarios hagan de ella se acabó la fiesta".

"La responsabilidad penal, o la civil directa o subsidiaria, es el fin de estos sátrapas", ha asegurado, refiriéndose a Pavel Durov y Elon Musk, dueño de X, a los que se ha dirigido directamente asegurando que "el todo vale en el que viven instalados no es una defensa de la libertad".

Para el ministro de Transportes se trata del "aprovechamiento indecente de la basura que envenena las sociedades". "El soporte no puede vivir al margen del contenido. Alguien debía empezar a poner fin a esto", ha sentenciado Óscar Puente.