El hombre que intentó matar a Donald Trump en un campo de golf es condenado a cadena perpetua

El hombre acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, (entonces candidato a la presidencia de EEUU), pasará el resto de su vida en prisión después de haber sido condenado por una jueza a cadena perpetua este miércoles, tal y como exigían los fiscales del caso debido a su avanzada edad y la gravedad de los hechos.

Se trata de Ryan Routh, quien fue detenido en septiembre de 2024, apenas dos meses antes de las elecciones que finalmente ganó el republicano, tras intentar asesinarle en un campo de golf en Florida. La condena recoge intento de asesinato a un candidato presidencial, el uso de un arma de fuego en apoyo de un crimen, la agresión de un agente federal y la posesión de arma de fuego, entre otros.

El condenado, de 59 años y trabajador de la construcción en Carolina del Norte, ejerció como su propio abogado en el juicio (a pesar de no contar con la formación necesaria) y solicitó que se le impusiera una condena de 27 años. Sin embargo, la jueza finalmente ha optado por condenarle a cadena perpetua, como solicitaban desde la Fiscalía.