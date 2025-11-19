Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio tras las acusaciones de violencia machista

Alessandro Lecquio ya no será tertuliano en Mediaset. Tal y como ha adelantado fuentes de la empresa este miércoles el diario El País, el tertuliano ha sido despedido del programa en el que ahora colaboraba, Vamos a ver, de la productora Unicorn Content, de Ana Rosa Quintana, y emitido por las mañanas en Telecinco. Aunque esto no pilla por sorpresa a nadie, el motivo: su exmujer, la modelo italiana Antonia Dell'Ate, que denunció hace unas semanas malos tratos en su matrimonio con el popular presentador, a finales de los años ochenta.

Tal y como adelanta el diario, la decisión ha llegado en menos de 24 horas, tras la revisión por parte de Mediaset de toda la documentación judicial que el abogado de la exmodelo les ha entregado de la causa que Lecquio abrió contra Dell’Atte por llamarle "maltratador" en público, algo que ocurrió hace más de 20 años. Concretamente, el presentador la denunció por calumnias a la artista en 2004.

En la entrevista que concedió al diario español, Dell'Atte compartió que en 1991 ya denunció a Lecquio por sus acciones, pero, posteriormente, la retiró. Entonces, el juzgado número 35 de Madrid, dictó que la “exceptio veritatis se considera suficiente” para sobreseer la causa; es decir, que la declaración de Dell’Atte y las pruebas aportadas para ese juicio eran suficientes para demostrar que ella no mintió al calificarlo como "maltratador".

Ese auto, además de otros archivos, han sido el último cabo legal que fuentes cercanas a Mediaset aseguran que necesitaba la empresa para reunirse con Ana Rosa Quintana, la dueña de la productora del programa en el que trabaja Lecquio, y llegar a un acuerdo que ha sido “100% consensuado”, según las mismas fuentes consultadas por El País. Precisamente, Lecquio ha estado en el punto de mira durante días por mantener sus apariciones en televisión con normalidad.