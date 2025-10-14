Medios internacionales avisan del apocalipsis del trabajo que puede traer una crisis muy grave en el sector laboral

Una investigación internacional liderada por la British Standards Institution ha encendido las alarmas sobre el futuro del empleo juvenil. El estudio, que abarca países como China, Japón, Australia, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, revela una tendencia inquietante: el 41% de las empresas consultadas priorizan soluciones basadas en inteligencia artificial (IA) antes que contratar personal humano para cubrir nuevas necesidades laborales.

Este fenómeno, bautizado como “jobpocalypse”, describe una crisis inminente en el mercado laboral, especialmente para los jóvenes recién graduados. La IA está desplazando a los perfiles con habilidades básicas y escasa experiencia, tradicionalmente considerados como el primer escalón en la carrera profesional. Las empresas, en lugar de invertir en formación, optan por automatizar tareas que antes requerían intervención humana.

El impacto es doblemente preocupante: no solo se reduce drásticamente el número de puestos disponibles para nuevas contrataciones, sino que ya se anticipa un recorte adicional para 2026. A pesar de ello, el 55% de los ejecutivos encuestados considera que los beneficios de implementar IA superan con creces los efectos negativos sobre la fuerza laboral.

Algunos directivos reconocen que los trabajos con los que iniciaron sus carreras han desaparecido o han sido absorbidos por sistemas automatizados. Esta transformación plantea un riesgo estructural: una generación entera podría quedar excluida del proceso de capacitación profesional, con consecuencias sociales y económicas de gran alcance.

La automatización, lejos de ser una herramienta complementaria, se está convirtiendo en el eje central de las decisiones empresariales. Si no se toman medidas para equilibrar innovación y empleo, el “jobpocalypse” podría dejar a millones de jóvenes sin oportunidades reales de inserción laboral, profundizando la brecha entre tecnología y humanidad.