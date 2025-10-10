Un trabajador veterano usa la IA para aumentar la productividad y su empresa responde con una carta de despido

Uno de los principales temores de muchos trabajadores ante el avance a pasos agigantados de la Inteligencia Artificial (IA) es que esta nueva tecnología pueda acabar causando la eliminación del puesto de trabajo que ocupan.

Y, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido recientemente en una empresa de EEUU, quienes tienen esa opinión quizás no vayan muy desencaminados respecto a lo que puede acabar pasando en algunas compañías de aquí a unos años.

Tal y como recoge The Washington Post, Kevin Cantera, un investigador de Las Cruces (en el estado de Nuevo México) que llevaba 17 años trabajando en una empresa de tecnología educativa ha sido despedido al ser sustituido por la IA.

Lo peor de todo es que él fue uno de los que introdujo el uso de la IA en la compañía. Su jefe le animó a integrar la inteligencia artificial generativa en su trabajo y el trabajador aceptó satisfecho de poder utilizar una tecnología emergente en su día a día.

La empresa prometió a los empleados que la llegada de la Inteligencia Artificial no provocaría despidos, pero la compañía no ha sido fiel a su palabra y el compromiso ha acabado siendo incumplido. De hecho, han sido varios los trabajadores con los que la firma ha dejado de contar.

Kevin Cantera ha explicado que hacía uso de ChatGPT para mejorar textos, corregir errores y agilizar las búsquedas, manteniendo siempre la supervisión humana sobre el resultado final que aportaba la IA (que a menudo fallaba).

A través de esa fórmula se logró que la productividad en la empresa aumentara. Sin embargo, la respuesta de la compañía a esa mayor productividad, para sorpresa del empleado, fue una carta de despido.

En ese sentido, el investigador ha destacado que esta forma de proceder, confiando ciegamente en la Inteligencia Artificial sin ser supervisada por un humano, es un grave problema. "Es aterrador pensar que puedan confiar en los resultados de la IA sin un control experto", ha subrayado Kevin Cantera.