Mercadona lo confirma: la firma de Juan Roig trabaja en restablecer su novedad más viral, agotada en apenas unas semanas

Desató la locura tanto en redes como en lineales y ahora se ha agotado. Pero Mercadona acaba de confirmar que ya está trabajando en reponer uno de los productos que más expectación ha levantado en sus establecimientos en lo que va de 2026.

Se trata de un producto de Hacendado, la marca blanca de la cadena que fundó Juan Roig, y que hace las delicias de los más glotones. En concreto, se trata de una iteración de un artículo ya muy preciado por los habituales de las tiendas de Mercadona: los famosos cereales rellenos de leche que la cadena elevó a nuevas cotas de viralidad.

Mercadona lanzó a principios de este año una nueva versión de sus famosos cereales rellenos de leche, pero esta vez recubiertos por una fina capa de chocolate blanco. El producto se vende en bolsas con dosis de 125 gramos a un precio de 1,75 euros. Primero por curiosos y después por fans, la compañía ha visto cómo el stock del producto se ha volatilizado en cuestión de días.

Ahora es la propia empresa la que reconoce en redes sociales que ya está trabajando para restablecer este producto. Los primeros mensajes preguntando por ellos llegaron a principios de mes. "¿Los cereales rellenos de leche choco blanco están retirados?", preguntaba un cliente. "Estamos trabajando en restablecer el servicio lo antes posible. Sentimos las molestias", aclaró la cadena.

Este lunes 23 de marzo se ha vuelto a suceder esa cadena de mensajes. "¿Qué ha pasado con estos cereales?", ha inquirido otro usuario. "Estamos trabajando en restablecer el servicio lo antes posible", ha vuelto a aclarar la compañía, lo que da cuenta del interés que ha suscitado estos cereales.

Unos cereales que ya conquistó a creadores como Peldanyos

Mercadona no suele necesitar promocionar sus novedades más allá de sus estanterías, pero si estos cereales rellenos de leche y choco blanco estaban triunfando es porque la cadena de Juan Roig ha contado con la inestimable colaboración de algunos creadores de contenido.

El popular influencer Peldanyos fue uno de los primeros en dar cuenta de este nuevo artículo en sus redes sociales. "Chicos, este desayuno no va por mí, va por mi niño interior", avanzó justo antes de probarlos, tras haber advertido de que se trataba de una de las novedades "más históricas" de la cadena de supermercados valenciana.

"Si estos cereales ya eran históricos. Pero ahora la pregunta es, ¿será lo mismo o serán incluso mejores los cereales rellenos de leche y cubiertos con chocolate blanco? Es difícil que estén mejores, pero la vida siempre te sorprende", advertía el influencer poco antes de echarle el diente a estos cereales. El veredicto no tardaba en llegar. "Para los golosos como yo esto es absoluto cine. Mi nota es 10 de 10".

Y no en balde se trata de un producto para los muy golosos: el propio Peldanyos advertía que por cada 100 gramos de producto había 50 gramos de azúcar. Las dosis de 125 gramos, en consecuencia, incluye 62,5 gramos de azúcar.

Por el momento Mercadona no ha dado fechas sobre cuándo regresarán estos populares cereales rellenos de leche y recubiertos de chocolate blanco. También se ignora si volverán en el mismo formato, dosis de 125 gramos en bolsas de plástico, o si por el contrario lo harán en un formato de caja de cartón como los cereales rellenos de leche, con un peso de 500 gramos a 2,40 euros (4,80 euros el kilo).