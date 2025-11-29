Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Miguel y Antonia, propietarios del único supermercado de un pueblo de Almería que cerrará por la jubilación de ambos: "Estamos intentando que alguien se lo quede, no pierdo la esperanza"
Sociedad
Sociedad

Miguel y Antonia, propietarios del único supermercado de un pueblo de Almería que cerrará por la jubilación de ambos: "Estamos intentando que alguien se lo quede, no pierdo la esperanza"

“Por mi edad, ya me tenía que haber jubilado”, explica Miguel.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
El pasillo vacío de un supermercado
El pasillo vacío y apagado de un supermercadoGetty Images

El Hijate, una pequeña pedanía de Alcóntar, puede quedarse en los próximos días sin su tienda de referencia. Miguel y Antonia, que regentan desde hace décadas el local conocido por los vecinos como Supermercado Miguel, han anunciado su jubilación y han puesto el establecimiento en traspaso o alquiler, junto al estanco anexo, ofreciendo además la posibilidad de una vivienda ligada al negocio para quien se haga cargo.

El cierre, si finalmente no aparece relevo, dejaría sin acceso directo a la compra diaria a algo más de 500 residentes de la pedanía. “Estamos intentando que alguien se lo quede, yo no pierdo la esperanza de encontrarlo”, afirma Antonia en declaraciones recogidas por La Voz de Almería. Para los vecinos, el cierre supondría un nuevo golpe a la vida cotidiana y una señal preocupante en un territorio que ya padece los efectos de la despoblación.

Los habitantes tendrían entonces que desplazarse cerca de 12 kilómetros hasta el núcleo de Alcóntar o, en el peor de los casos, conducir más de 20 kilómetros para llegar a localidades como Baza o Serón para realizar compras básicas, con el coste y la incomodidad que eso implica para personas mayores y familias sin vehículo. Un escenario que muchos vecinos consideran “insostenible” y que, advierten, podría agravar aún más el aislamiento de la pedanía.

Contra la despoblación

El caso de El Hijate llega en un momento en que la provincia de Almería afronta un serio problema demográfico: la Junta de Andalucía ha identificado decenas de municipios del interior en situación de riesgo por despoblación y ha diseñado una estrategia para priorizar ayudas e inversiones en las localidades más vulnerables. Esa situación convierte el cierre de cada comercio, cada farmacia o cada línea de transporte en un empujón más hacia la soledad del territorio.

Vecinos y responsables locales llevan tiempo señalando que la pérdida de servicios esenciales acelera la salida de población y dificulta la llegada de nuevos residentes. Por eso el llamamiento de Miguel y Antonia no es solo una oferta comercial, sino una petición a la comunidad para mantener viva la rutina cotidiana del pueblo y evitar un deterioro social que, según residentes, sería inmediato y palpable en los frigoríficos y en la vida diaria. 

Miguel refleja el dilema de muchos comerciantes rurales: seguir trabajando para no dejar desprovisto al pueblo después de años de oficio. “Por mi edad, ya me tenía que haber jubilado. Sería una pena que el pueblo se quedara sin este supermercado”, declaró ante los medios. Mientras tanto, la pareja mantiene el anuncio y la esperanza de encontrar a alguien dispuesto a asumir el negocio y con ello conservar un servicio que para El Hijate es, en estos momentos, esencial.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 