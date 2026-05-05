Miguel Barreno, español deportado por el ICE: "Se te apagan los contactos que tienes, se te va apagando el corazón, la vida, te vas degradando hasta el suelo"

Agentes federales rompen la ventanilla de un coche para intentar detener a un hombre durante una redada de inmigración, el 17 de diciembre de 2025, en Chicago (EEUU)

Miguel Barreno López es un ciudadano español que el pasado 28 de octubre fue detenido por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU) a su puesto de trabajo en una fábrica de comida india situada a las afueras de Chicago.

El español iba en su coche junto a tres personas nicaragüenses cuando un vehículo se les aproximó y les obligó a parar. Más de seis meses después del arresto, Miguel Barreno ha sido deportado por el ICE y tiene la prohibición de regresar al país estadounidense durante al menos los diez próximos años.

Este domingo 3 de mayo, el ciudadano español aterrizó en Madrid y puso fin a una pesadilla que, tal y como ha narrado en una entrevista concedida a El País, le ha llevado a estar privado de libertad en varios centros de detención.

Miguel Barreno vivía junto a su pareja, Leticia Centeno, en un apartamento de Chicago. A ella, de origen nicaragüense, la conoció en Madrid. Miguel y Leticia se mudaron juntos a vivir, primero, a Nicaragua y, posteriormente, a EEUU.

Respecto a cómo era su vida en Chicago, el español ha explicado que ganaba algo menos de 700 euros a la semana. "Allá tenía mi carrito, estaba al día con los pagos y el seguro. Éramos trabajadores, pagábamos el apartamento a fin de mes, nos íbamos por ahí los fines de semana, salíamos a comer, nos íbamos de compras. Lo normal, pero todo eso antes, porque no estábamos perseguidos", ha expresado, en declaraciones a El País.

En cuanto a qué han supuesto para él estos meses detenido en EEUU, Miguel Barreno ha reconocido que "lo pasé mal, realmente mal". La conclusión que ha extraído el español es que "estar sin libertad es lo peor que te puede ocurrir. Es como que se te apaga todo. Se te apagan los contactos que tienes, se te va apagando el corazón, la vida, te vas degradando hasta el suelo".