Alto el fuego... pese a todo: por qué EEUU resta importancia a los ataques "por debajo del umbral" de Irán y mantiene la tregua

Alto el fuego, pese a todo. La frágil, dubitativa e inconcreta tregua militar entre EEUU (más Israel) e Irán prosigue, por mucho que en las últimas horas ambos bandos hayan denunciado ataques. La Casa Blanca ha sido clara al confirmar que "el alto el fuego se mantiene" pese a las acciones de Irán, que están "por debajo del umbral" que consideran inaceptable. Por una vez es Donald Trump quien trata de calmar los ánimos.

A lo largo del lunes, varias embarcaciones de EEUU denunciaron intentos de ataque por parte de naves iraníes, que fueron "destruidas" a modo de respuesta, algo que Irán niega.

En paralelo, Emiratos Árabes Unidos denunciaba el "gran incendio" provocado por el ataque de un dron iraní sobre sus instalaciones petrolíferas de Fuyaira, centro clave en el país emiratí. Por si fuera poco, detallaban la neutralización de numerosos misiles con origen en Teherán, más alguno que dio directamente en el mar.

Pero EEUU llama a la prudencia. "El alto el fuego no ha acabado (...) En última instancia, será el presidente (Donald Trump) quien tome la decisión sobre si algo escala hasta el punto de convertirse en una violación del alto el fuego", espetaba este mismo martes a primera hora de la mañana en Washington Pete Hegseth.

El secretario de Defensa (aka de Guerra) le ha querido quitar importancia a la oleada iraní contra Emiratos, un socio comercial de EEUU en el Golfo y únicamente ha reclamado a los ayatolás "actuar con prudencia" para evitar esa escalada que Trump aún no ve.

De lo contrario, Irán se enfrentará a una fuerza militar "contundente" y "devastadora", ha advertido Hegseth sobre las posibles represalias a la misión denominada 'Proyecto Libertad' y encabezada por EEUU para facilitar la salida de los barcos atrapados en el golfo Pérsico. Una misión "independiente" a la ofensiva militar lanzada el 28 de febrero, ha querido remarcar el 'ministro' de Trump.

"Las fuerzas estadounidenses no necesitarán entrar en aguas o espacio aéreo iraníes. No es necesario"[...] Dos buques mercantes estadounidenses, junto con destructores estadounidenses, ya han transitado el estrecho sin contratiempos, demostrando que la ruta está despejada. Sabemos que a los iraníes les avergüenza este hecho. Afirman controlar el estrecho; no lo controlan", celebraba Pete Hegseth en su comparecencia de este martes.

No obstante, ha dejado claro que si bien "no buscamos un enfrentamiento, tampoco se puede permitir que Irán impida el acceso de países inocentes y de sus mercancías a una vía navegable internacional", considerando el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz "una forma de extorsión internacional inaceptable".

Junto a Hegseth ha intervenido el responsable del Estado Mayor Conjunto de EEUU, Dan Caine, que ha precisado que desde que se anunció el alto el fuego, Irán ha disparado contra buques comerciales internacionales y otros estadounidenses en repetidas ocasiones, aunque en acciones de menor relevancia, y se ha incautado dos portacontenedores.

"Han atacado a las fuerzas estadounidenses más de 10 veces, aunque todos estos incidentes se han mantenido, hasta este momento, por debajo del umbral que justificaría el reinicio de operaciones de combate a gran escala", ha explicado el alto mando militar, en un discurso similar al que viene defendiendo Donald Trump, que por ahora mantiene su confianza en el alto el fuego.