Miguel Benito, abogado laboralista: "Si tu empresa te está haciendo la vida imposible buscando que te vayas sin pagarte, busca si hay acoso laboral y puedes autodespedirte cobrando la máxima indemnización"

"¿No estás bien en tu trabajo?", pregunta Miguel Benito a sus seguidores en una nueva publicación en su perfil de TikTok, Empleado Informado, donde acumula más de un millón de seguidores, y aprovecha para difundir consejos sobre recursos laborales. Según él, hay opciones legales en las que puedes "autodespedirte" cobrando la máxima indemnización y teniendo derecho a desempleo. Hay algunos casos en los que se puede hacer este movimiento, puesto que "no lo pueden hacer todos los trabajadores".

En su vídeo, que ha recibido más de 1.200 Me Gusta, Benito enumera estos tres supuestos:

Modificación sustancial de tus condiciones laborales: Por ejemplo, cambio de horario, salario o jornada laboral. En estos casos se pueden cobrar 20 días por año trabajado.

Por ejemplo, cambio de horario, salario o jornada laboral. En estos casos se pueden cobrar 20 días por año trabajado. Movilidad geográfica: Según el experto, no te pueden obligar a trasladar el lugar de trabajo a otra ciudad sin consentimiento. En estos casos también se pueden cobrar 20 días por año trabajado.

Según el experto, no te pueden obligar a trasladar el lugar de trabajo a otra ciudad sin consentimiento. En estos casos también se pueden cobrar 20 días por año trabajado. Incumplimiento grave de las obligaciones de la empresa con el empleado. Lo más habituales, dicta: dejar de cobrar el salario o hacerlo con retraso, no estar dado de alta en la Seguridad Social, acoso laboral o tener una sobrecarga "evidente y demostrable" de funciones.

"Como abogado", él recomienda ejecutar el "autodespido", "cuando te vayas a ir de la empresa y si reúnes los requisitos". "Le pasó a un amigo hace poco que le quitaron el teletrabajo y no estaba gusto, se quería ir y encontró otro trabajo", relata. "Como le habían cambiado una condición esencial de su contrato laboral cobró una indemnización de 20 días por año trabajado".

Asimismo, "si la empresa te está haciendo la vida imposible, te está tratando mal, está buscando que te vayas pero sin pagarte, busca si se trata de un acoso laboral y pueden autodespedirte cobrando la máxima indemnización".

Muchos de sus seguidores se han animado a compartir su publicación que ha alcanzado las 64.000 visualizaciones. "El problema es que la indemnización respecto al improcedente es ínfima", opina un usuario de la red social. "Lo malo del acoso laboral es demostrarlo", lamenta otra.