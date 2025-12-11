Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un conocido abogado se pronuncia claro: lo que están empezando a hacer muchos restaurantes es legal siempre que lo avisen
A muchos esto se les va a atragantar. 

restaurante
Dos trabajadores, preparando un café.Getty Images

Hay pocas cosas que molesten más a un camarero que, cuando llega la hora de cobrar a una mesa grande, cada cliente quiera pagar su parte por separado. Eso obliga a los trabajadores a un gasto de energía y de tiempo que no siempre llevan de buena gana. Algunos restaurantes, de hecho, han empezado a poner fin a esa práctica aplicando un recargo en el precio a quienes quieran pagar por separado.

Por ejemplo, hace poco se conocía el caso de un local que cobraba un euro extra a cada mesa de hasta ocho comensales; dos euros a las de entre 8 y 12; y tres euros de más a partir de 12 clientes.

El abogado Xavi Abat, uno de lo más conocidos en TikTok con dos millones de seguidores, se ha pronunciado sobre si esta práctica es o no legal. Y hay una mala noticia para quienes suelen pagar por separado: los restaurantes pueden hacerlo siempre y cuando avisen de ello antes. 

"Muchos me habéis enviado esta carta en concreto en la que se advierte de que, si quieres cuentas separadas después de consumir, te van a cobrar estos gastos de gestión porque gasta TPV y tiene que dedicar mucho personal. ¿Es legal o no es legal?", plantea Abat.

Admite que es "cuestionable"

El abogado subraya que "no hay ninguna ley, nada se dice en el Código Civil": "Las relaciones contractuales entre las partes son libres, cada establecimiento puede establecer lo que quiera. Por tanto, si el restaurante, el establecimiento, avisa de este cobro, hay una oferta contractual y tú accedes, tú lo ves y aceptas, te lo tienes que comer en todos los sentidos".

"Así que en este caso, aunque cuestionable, esto es legal. Contrariamente, si tú vas a un restaurante y sois siete u ocho y al final de comer no te dejan pagar por separado, como no has estado avisado, no has tenido opción de negociar esto, te puedes oponer y exigir que tú quieres pagar por separado. Podrías presentar una queja o plantarte allí hasta que te dejen cobrar por separado", explica.

No todos se lo toman bien

En los comentarios, algunos usuarios aplican la lógica de "a grandes males grandes remedios": "A partir de ahora, cuando me tomó el café con mis amigas cada una en su mesa. A ver si le sale la cuenta ocupar 3 mesas con 3 cafés".

Otros, en cambio, creen que es buscar problemas donde no los hay: "Con lo fácil que es arreglar la cuenta en la mesa entre los comensales de verdad que a veces problemas donde no los hay". 

