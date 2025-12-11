Pau, médico en Italia: "Cuando eres residente de primero y segundo ganas 1650 euros netos al mes, da igual las guardias que hagas"

El encarecimiento de la vida y las dificultades en el entorno laboral en España han provocado que cada vez un mayor número de trabajadores en todos los sectores tengan que abandonar el país en busca de oportunidades nuevas, sueldos 'europeos' acordes a su labor, y que en otros países se pagan mejor, y una mejora sustancial en sus condiciones de vida.

En la búsqueda de ese intento, cada vez son más las personas -y particularmente los jóvenes- que tratan de buscarse la vida lejos de nuestras fronteras, en lugares que puedan asegurarle un futuro mejor y una situación mejor. Médicos, profesores, camioneros, cocineros... ningún sector escapa de esta fuga juvenil y de talento que experimenta España en los últimos años.

Como prueba de ello, podemos encontrar a Pau Mateo, un joven español que vive y trabaja en Italia como médico, y documenta en su cuenta de TikTok @fateuser los aspectos más llamativos de su vida tanto personal como laboral en el país transalpino. De acuerdo con sus palabras, su situación en el país mediterráneo es muy positiva, ya que percibe un sueldo presumiblemente mayor al que podría conseguir en España.

"Un médico residente de 1º y de 2º gana 1.600 euros, mientras que si eres de 3º, 4º o 5º, ya son 1.750", apunta Pau. Para calcular este salario, asegura que "da igual las guardias que hagas. Da igual que no hagas ninguna a que hagas 10 o que hagas 32 al mes", añade.

Sin embargo, la situación es más favorable aún si se trata de un médico especializado. "Cuando eres especialista depende de que especialidad se trate: si es especialidad quirúrgica, clínica, de servicios... Pero aproximadamente el sueldo neto de un especialista en Italia es de unos 3.000 euros al mes", sostiene.

Pero ahí no acaba todo, ya que a ese importe hay que añadir "las guardias o los turnos de 12 horas seguidos". Ya que en Italia, según explica Pau, están muy necesitados de médicos, situación que provoca que las guardias de medio día consecutivo (turnos de 12 horas) se paguen a 1.000 euros netos. Esto habría que añadirlo al sueldo base.

Este es sin duda, uno de los trabajos mejor remunerados en Europa, y muchos españoles encuentran una salida ideal a irse lejos de España para conseguir unas condiciones mucho mejores y una calidad de vida que en nuestro país se antoja complicada. En cualquier caso, este es solo un caso particular de cómo vive un médico 'estándar' en Italia, no quiere decir que esta sea la norma en el 100% de los casos.

Sin embargo, da idea de cómo cada uno puede buscarse nuevas oportunidades laborales y labrarse un futuro en casi cualquier lugar del mundo, y más en momentos convulsos como los actuales en los que todo el mundo trata de encontrar un lugar acorde a sus expectativas.