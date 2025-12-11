José Pastor, dueño de una administración de lotería, habla con franqueza sobre montar este negocio: "Solo te queda la satisfacción de haberlo vendido"

Una administración de Loterías y Apuestas del Estado en una imagen de archivo.

Se estima que hay alrededor de 4.100 administraciones de loterías repartidas por toda España. Los establecimientos viven su mes dorado este diciembre, cuando las colas, mayores o menores en función de la popularidad del local, se montan a sus puertas con personas deseosas de que el décimo escogido venga con premio.

José Pastor regenta una de ellas en Palma de Mallorca. En una entrevista concedida a Adrián G. Martin en su canal de Youtube, el lotero relato con crudeza la rentabilidad de un negocio como este: "Si mañana abres una administración pensando que te vas a hacer rico, estás equivocado", manifiesta.

Pastor afirma que la inversión inicial para hacerte con una administración asciende a los 50.000 euros, incluidos todos los sistemas de seguridad: "Si no tienes el local en propiedad, con todos los gastos actuales es prácticamente inviable", asevera, dejando claro que "con suerte cubrirás gastos y podrás vivir de ello, pero poco más".

Lo que ganan por décimo

Estas afirmaciones tan rotundas Pastor las fundamenta con datos. De cada décimo de la Lotería de Navidad que vende a los 20 euros estipulados, únicamente gana 90 céntimos: "Los 19,1 euros restantes van para el Estado". De esta forma, sostiene que, por ejemplo, una administración pequeña, que puede facturar alrededor de 90.000 euros al año, "si tienes dos trabajadores puedes llegar a 140.000 o 150.000 euros, y a partir de ahí ya hablamos de negocios grandes con tres o cuatro empleados", subraya.

En el caso de vender un décimo ganador de la Lotería de Navidad, ese Gordo tan preciado, no hay ninguna comisión extra: "Solo te queda la satisfacción de haberlo vendido y la publicidad que atrae a nuevos clientes", comenta.

Apuesta por los puntos de venta mixtos

De este modo, Pastor señala que, de no tener dicho local en propiedad, el futuro pasa por los locales mixtos, tales como papelerías, bares y estancos que ofrecen la lotería como uno más de los productos que tienen a la venta: "Cobran lo mismo que nosotros por cada boleto, pero cuentan con ingresos paralelos que les permiten sobrevivir", subraya.