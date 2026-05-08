Miriam, recuperada tras infectarse con el hantavirus: "Vomitaba constantemente y me pasaba todo el día en la cama, tenía miedo de morir"

El fallecimiento de tres personas en el crucero MV Hondius a causa de un brote de hantavirus ha desatado una alarma mundial ante la posibilidad de que nos encontremos a las puertas de una nueva pandemia.

Los expertos aseguran que el riesgo de que se dé ese escenario es bajo, ya que la capacidad del hantavirus para reproducirse a través del contagio de persona a persona es mucho más baja que la de la COVID-19.

No obstante, la realidad es que las personas que tienen la mala suerte de contagiarse del hantavirus sufren un gran deterioro en su estado de salud, hasta el punto de poder llegar a morir como ha sucedido en el mencionado crucero.

Una de las personas que ha pasado por esa desagradable experiencia ha sido Miriam Papadopoulos, una mujer residente en la ciudad alemana de Münster que sufrió una infección grave por hantavirus a comienzos de 2025.

La mujer, que es madre de tres hijos, comenzó a presentar síntomas similares a los de la gripe. Pero por la noche pasó algo inesperado: de repente perdió la vista. "Fue muy impactante. Tenía mucho miedo", ha afirmado en una entrevista en el canal de televisión alemán Sat.1.

Inicialmente, los médicos no encontraban ninguna causa a lo que le estaba ocurriendo a Miriam. Sin embargo, una prueba reveló que lo que la mujer padecía era una infección por hantavirus.

"Estaba muy desesperada, muy triste, tenía miedo de morir"

Ya con el diagnóstico, Miriam Papadopoulos sufrió mucho luchando frente al hantavirus. Sus riñones resistieron a duras penas el virus y su hígado experimentó una importante inflamación. "Vomitaba constantemente y me pasaba todo el día en la cama (..) Estaba muy desesperada, muy triste, tenía miedo de morir", ha subrayado la mujer.

Recordando lo mal que lo pasó con el hantavirus, Miriam se ha lamentado pensando en las personas que acaban de enfermar y en "el miedo a la muerte que deben de tener".