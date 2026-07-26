Tomeu Clar, dueño de siete gasolineras: "De cada litro de gasolina nos quedan entre 10 y 25 céntimos de beneficio bruto"

Mucha gente tiende a asociar el negocio de las gasolineras con la riqueza absoluta y el dinero fácil. Sin embargo, la realidad de los surtidores dista mucho de esa creencia popular. Así lo explica Tomeu Clar, propietario de siete estaciones de servicio en territorio español, que, en una reciente entrevista con el creador de contenido Adrián G. Martín, ha querido arrojar luz sobre los entresijos de la gestión de estos establecimientos.

La familia de Clar lleva el olor a gasolina en el ADN desde hace más de medio siglo. Fue su abuelo, Bartolomé Pou, quien en 1962 decidió emprender en la venta de combustible en una España donde apenas empezaban a verse coches por las calles. Desde entonces, el negocio ha ido pasando de generación en generación, logrando no solo mantenerse, sino expandirse.

En la actualidad, las siete estaciones que gestiona Clar operan bajo la bandera de Moeve, compañía encargada de suministrarle todo el combustible. Sin embargo, la relación comercial tiene sus particularidades.

El empresario aclara que no se le exige un mínimo de compra, sino que funciona como un mercado diario. “Tú por la mañana recibes un correo con unos precios. Estos son tus precios de compra; a partir de ahí tú compras bajo estos precios y la gasolina es tuya”, explica.

Una vez que los tanques subterráneos están llenos, el dueño tiene libertad para fijar el precio final en el monolito, una cifra que fluctúa constantemente dependiendo de la competencia más cercana y del momento del mercado.

El mito de los márgenes: facturar mucho no es ganar mucho

Al hablar de cifras mayores, Clar no se esconde y afirma que sus negocios pueden llegar a facturar cerca de 20 millones de euros anuales. Pero, cuidado, porque facturación no es sinónimo de beneficio. El empresario balear advierte de que la rentabilidad de una gasolinera depende pura y exclusivamente del volumen. “Tienes que rotar mucho el producto, tienes que vender mucho”, puntualiza.

De hecho, detalla que los márgenes son ínfimos en comparación con lo que el conductor cabreado se imagina al pagar en caja. “De cada litro de gasolina nos quedan entre 10 y 25 céntimos de beneficio bruto”, confiesa. Tras restar impuestos, salarios y costes operativos, la rentabilidad neta de una estación de servicio oscila apenas entre un 5% y un 10% de su facturación total.

El futuro más allá del surtidor

Mirando hacia el horizonte, Clar lo tiene claro: el modelo tradicional está agotado. Para él, la clave de la supervivencia pasa por transformar las gasolineras en centros de servicios integrales de 360 grados que no se limiten únicamente a despachar gasolina o diésel. “Yo creo que el éxito es sin duda tener todos los productos necesarios para que el cliente esté satisfecho”, sostiene.

Finalmente, el empresario mallorquín aborda el elefante en la habitación: la inevitable transición eléctrica hacia la que camina la industria automotriz. Lejos de verla como una amenaza, Clar considera que esta evolución debe ser una parte sustancial del desarrollo de las gasolineras a medio y largo plazo. “Ojalá veamos unas cargas eléctricas eficaces, eficientes. Veamos un depósito ahí que ponga hidrógeno", concluye.