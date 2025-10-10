Muchos desconocen el riesgo para la salud de guardar el arroz cocido para el día siguiente en la nevera

Es algo que la mayoría hemos hecho pensando que no pasa nada, pero ahora los expertos en seguridad alimentaria advierten de que guardar arroz cocido en el refrigerador por más de 24 horas puede suponer un riesgo para la salud. Diarrea, fiebre y dolor abdominal son algunos de los síntomas que pueden surgir tras consumir arroz mal conservado.

"El arroz es un alimento básico en muchas casas, pero su conservación debe hacerse con precaución", advierte Cristina Lora, tecnóloga de alimentos, a Iefimerida. Explica que este alimento puede ser un caldo de cultivo ideal para bacterias como Bacillus cereus, capaces de sobrevivir al cocinado y multiplicarse a temperaturas de refrigeración.

El español Mario Sánchez Rosagro, tecnólogo de alimentos y divulgador en redes sociales conocido como @sefifood, coincide con esta información, asegurando que la bacteria Bacillus cereus "tiene la particularidad de resistir las temperaturas de cocción, incluso de 100 grados, lo cual no es algo muy habitual".

"Está como dormida, y después, cuando hidratamos el alimento, vuelve a nacer, vuelve a crecer y genera esta toxina que puede ser bastante preocupante", precisa en el pódcast 'Impacientes', presentado por Víctor Beguería y Delia Mínguez.

Con la pasta ocurre algo similar. Sánchez insiste en que "deberíamos almacenarla después de cocinar 24 horas". "Lo normal es que no te pase nada, pero esto es una cuestión estadística de incrementar riesgos", enfatiza.

La seguridad alimentaria, "una ruleta rusa"

El tecnólogo no sugiere tirar de inmediato las sobras de comida, pero aconseja no guardarlas por más de 24 horas y mantenerlas siempre bien refrigeradas. Esto implica almacenarlos en recipientes adecuados, asegurarse de que el frigorífico esté a una temperatura segura (por debajo de los 5 °C) y evitar dejarlos a temperatura ambiente durante largos periodos.

Por su parte, Lora señala que "la seguridad alimentaria es como jugar a la ruleta rusa". "Una persona puede comer los mismos alimentos durante años sin problemas y, de repente, sufrir una intoxicación alimentaria", añade. Los grupos más vulnerables ante estos riesgos, señala, son embarazadas, niños pequeños, recién nacidos y personas con sistemas inmunológicos debilitados.