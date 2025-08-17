Muchos hoteles tienen el aire acondicionado a temperatura baja por un estrategia muy calculada

Cuando cada vez que entras en tu habitación del hotel, te encuentras que hace un frío helador en ella y te echas las manos a la cabeza debes saber que detrás de esta decisión de los establecimientos hay varios motivos, pero que no tienen nada que ver con un desperdicio de energía que seguro que has pensado alguna vez.

En primer lugar, es una estrategia cuidadosamente calculada para garantizar la mejor experiencia posible para el huésped y mantener la calidad de las instalaciones. Y una de las principales razones para lograrlo tiene que ver con el control de los niveles de humedad. En climas cálidos y húmedos, la humedad alta es un entorno ideal para el crecimiento de moho y bacterias. Por lo tanto, mantener la habitación fresca reduce eficazmente los niveles de humedad, a la vez que previene problemas de salud y prolonga la vida útil de los equipos y muebles.

Además, un espacio fresco y confortable crea una sensación de confort en todo el edificio, desde que entras por la puerta, lo que resulta muy atractivo para atraer clientes en meses de tanto calor. Y ajustar la temperatura baja inicialmente ayuda a enfriar la habitación más rápido y permite a los huéspedes ajustar fácilmente la temperatura según sus necesidades.

También tiene que ver con los propios sistemas de aire acondicionado destinados a los hoteles y edificios similares, que están diseñados para funcionar con potencia, enfriar rápidamente y mantener temperaturas constantes durante largos periodos. El flujo de aire de estas unidades suele ser más intenso que el de las unidades residenciales, ya que están diseñadas con la potencia adicional necesaria para enfriar rápidamente espacios pequeños, como las habitaciones de hotel.

Además, las habitaciones de hotel suelen diseñarse pensando en la eficiencia de refrigeración, con menos ventanas, cortinas más gruesas, mejor aislamiento y menos fugas de aire. Estos factores facilitan y prolongan la conservación de bajas temperaturas, algo que muchos apartamentos o casas tienen dificultades para conseguir.

Aunque mantener la temperatura baja pueda parecer un desperdicio de energía, los hoteles modernos utilizan tecnología de aire acondicionado inteligente y sensores de movimiento, como el HVAC. Así, cuando una habitación está desocupada, el sistema ajusta automáticamente la temperatura a un nivel más eficiente energéticamente, bajándola solo cuando detecta que un huésped regresa. Esto ahorra dinero y mantiene un agradable equilibrio de frescura en la habitación.

Según los expertos en estos aires acondicionados, los huéspedes de hotel suelen mantener el aire acondicionado a una temperatura mucho más baja que en casa porque no tienen que pagar la electricidad. Por eso, muchas personas mantienen sus termostatos cerca de cero grados, una experiencia que quizá nunca experimenten en sus propios hogares.

Estos especialistas revelan también que, en realidad, el panel de control de temperatura es simplemente un detalle ceremonial obligatorio. Porque el personal del hotel es el que decide qué temperatura es constante y adecuada para la mayoría de los huéspedes y los técnicos ajustan y controlan la temperatura real para garantizar que sea adecuada para la mayoría de los huéspedes, lo que limita el uso indebido o los ajustes excesivos.