La explosión de la batería de un patinete eléctrico deja atendidas a siete personas en Bilbao

Un peatón empuja su patinete eléctrico por un paso de cebra en una calle urbana.

Un incendio causado, al parecer, por la explosión de la batería de un patinete eléctrico ha obligado a desalojar varios portales de un edificio de viviendas en el barrio bilbaíno de Atxuri y cuatro personas han tenido que ser trasladadas a un centro hospitalario y otras tres han sido atendidas en el lugar, todas ellas por inhalación de humo, según han informado fuentes municipales.

La vivienda afectada por las llamas se encuentra situada en un bajo ubicado en el número 6 de la calle George Steer y el fuego se ha originado, según han trasladado fuentes municipales, por la explosión de una batería de un patinete eléctrico.

La Ertzaintza ha desalojado a los vecinos del portal donde se ha originado el fuego y también a los residentes de los dos portales contiguos antes de la llegada de bomberos.

Tres personas han sido atendidas en el lugar por los servicios sanitarios por inhalación de humo y una familia, una pareja y sus dos hijos, ha tenido que ser trasladada al hospital también por inhalación de humo, con pronóstico leve.

El incendio está controlado y prácticamente extinguido y las unidades de Bomberos de Bilbao desplazadas al lugar están enfriando y ventilando la vivienda afectada.